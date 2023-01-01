勵志！的士司機分享坐輪椅年輕乘客自強故事　結尾超窩心感動網民

這段載客經歷有洋蔥！有的士司機於網上發文分享身障港男的勵志及窩心故事，指出日前晚上於旺角遇到1名坐輪椅的年輕港男截車，港男自行快速地將輪椅拆件並放上車，拒絕他幫忙，「講笑話隻腳跛啫，隻手都仲郁到」。到達目的地後，港男的爸爸一早已站在路口等待，十分緊張地「扶實」下車，他目送兩人的背影離開，有感而發道「呢兩父子真係超窩心」。不少網民也大受感動，讚賞港男「自強不息」、「身殘，志不殘」，又大讚「的士司機唔介意輪椅，仲咁有同理心，真係難得」。



有的士司機於網上發文分享坐輪椅年輕港男的勵志及窩心故事。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於（2022年12月31日）在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文憶述，晚上在旺角「落完客」後，駛至創興廣場時遇到1名坐輪椅的年輕港男截車，他打開車門後，打算幫港男搬輪椅上車，但被對方拒絕。司機指出，「都未講完佢就趷下趷下跳咗上車先，跟住就自己拉近架輪椅，然後好快手咁拆咗兩個轆擺喺佢隻腳附近」，再很有禮貌地請求幫忙將椅架放在車尾箱。他續說，港男上車後要求前往西貢的村屋，他當時心想「呢個後生仔都幾得」，10多歲人坐着輪椅，不用別人陪伴，完全可以照顧到自己。

樓主上車後好奇問港男為何不用電動輪椅，獲回答這款輪椅可以快拆，電動輪椅缺點是太大輛和重，很難找到合適的車乘搭，而且晚上未必預約到，港男還「講笑話隻腳跛啫，隻手都仲郁到」，他聽畢「真係唔知心酸定好笑」，直言當刻兩人靜默，他不知給什麼反應好。

樓主載港男至中途時，對方手機突然響起，他從對答間猜測是港男爸爸詢問何時歸家，「佢係咁答唔使去接佢，佢話自己搞得掂」。差不多到港男家的路口時，他已目睹前方有名男子「企定定喺度」，其後得知是港男的爸爸，而爸爸繳付車資後不斷說「唔該」，「佢老竇好緊張個仔落車嗰下，扶到實一實，個仔就話得啦搞得掂」。他直言，覺得港男爸爸是個人才，「夠膽畀個仔自己出去做佢嘅嘢，但係返到屋企時就係個仔嘅最強後盾，呢兩父子真係超窩心」。

帖文引起熱議，網民紛紛表示，「我睇到眼濕濕，好感動！」、「父子情深，不用講出口，感人」、「師傅鐵漢柔情，好感動」、「逆境自強，祝福父子同司機大佬」，並讚賞港男堅強樂觀，「正能量，身殘志堅，比很多人強大」、「咁佢心態正確喎，唔係仲有幾十年人做，日日喺度怨都解決唔到問題，不如正面面對仲好啦！」。

不少網民也大讚司機願意載輪椅客，「師傅真係畀個like你，因為你十分正能量，用你嘅愛心去接載一個乘客。換轉好多司機呢篇文章只會怨天怨地，又話嘥時間又要入村，阿支阿左。香港多啲你呢啲師傅就真係very good，的士界就係要有你呢啲存在」、「好多人見到輪椅都篤油走，反而你就開門歡迎佢，你扺讚，尊重你」、「呢啲先至係香港需要嘅的士司機」。