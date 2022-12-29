的士司機MMA｜2男扭打熊抱、鎖頸出拳　結局估唔到　網民：好有愛

【的士MMA】有爭拗，也不應該用暴力解決！網絡瘋傳一段「的士MMA（綜合格鬥）」影片，見到2名疑似的士司機在街頭爭執，於是「鎖頸」、「熊抱」扭打，最後雙方突然停手，轉身離開。影片引來網民熱議，批評「的士佬聲就大，打就點到即止」，也有大批網民「錯重點」，笑言2人「熊抱」等畫面「好有愛」、「愛的抱抱」。



網絡瘋傳一段「的士司機MMA」影片。（影片截圖）

有網民周三於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載該段38秒影片，2名的士司機疑因行車碰撞爭執。

片段一開始已見到2人於2部的士中間位置以身體互撞，拳來拳往，其後穿粉紅色長袖衣服的男子使出「金蛇纏絲手」把穿迷彩衣的男子捉緊抱在身體，狀似「熊抱」。迷彩衣男不甘示弱，以脫困的右手揮拳打面還擊。雙方扭打四處碰撞，更一度撞到旁邊的士搖晃，後疑過度用力糾纏下失去重心，雙雙倒地，惟仍緊纏在一起。

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畫面一轉雙方已再次站起來以言語爭執，但不一會就見到迷彩衣男忽然轉身揮手說「唔好講喇，唔好講喇」，粉紅衣男亦轉身離開，事件意外地和平結束。

影片引來網民熱議，斥責「兩個都衰」、「的士佬聲就大，打就點到即止」，也有網民指出「兩個識得自動停手，性格還冷静，起碼不會出大事」。不過另有大批網民「錯重點」，大讚2人扭打緊抱一起的動作「有愛」，「的士司機有愛，晨早流流就嚟個熱情擁抱」、「係愛呀哈利」、「愛的抱抱」、「耐無見攬得大力咗熱情咗同激情咗少少啫」。