爆笑片瘋傳！男子3警面前衝紅燈過馬路　中途突醒覺急折返勁搞笑

警察面前犯法真大膽！網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有名男子公然於警察面前衝紅燈過馬路，發現有警察在對面行人路上後，竟然於中途折返，惹起網民熱議及爆笑。

根據《道路交通（交通管制）規例》，在交通燈控制的過路處，行人均須遵從交通燈的指示橫過車路，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可處罰款2000元。



網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有名男子公然於警察面前衝紅燈過馬路。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」影片截圖）

男子衝紅燈全過程▼▼▼

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有網民於fb群組「巴打絲打 Facebook Club」發文上載1段33秒的車cam影片，寫道「咁樣係咪計衝兩次紅燈？」。車cam顯示事發時間為上周三（2022年12月28日）晚上近7時，地點為荔枝角九巴總部對開百老匯街，當時片主停在行人過路處前等待轉燈駛出荔枝角道。車cam拍攝到畫面左方有2名警員及1名督察走到過路處前停下，等待行人過路燈轉燈，而對面線不斷有車駛入百老匯街。

隔了一陣子，有名男子公然衝紅燈，從九巴總部的一邊走到馬路中間的安全島，左方的督察舉起手指向前方，男子疑似突然發現對面行人路站着3名警察，略顯心虛地回頭張望，3秒後竟原路折返，而督察似未有喝止。

網民留言笑說，「過程無完成，應唔算數」、「算係浪子回頭」、「我醒起有啲嘢未買」，有人則指「犯法就是犯法（因為動機成立），睇執法者心情！做唔做佢！」。

根據《道路交通（交通管制）規例》，在交通燈控制的過路處，行人均須遵從交通燈的指示橫過車路，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，可處罰款2000元。