玩命！直cam直擊尖沙咀阿叔亡命過馬路狂奔4線　險被兩的士撞飛

亂過馬路，隨時累人累己！網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有的士司機於上周六（24日）下午1時許駛至尖沙咀漆咸道南近金馬倫道時，1名男子突然從香港百樂酒店對開馬路衝出，橫跨4線跑到市政局百週年紀念花園西區，其間險被車cam片主及另1輛的士撞到。影片隨即引起熱議，網民嘲諷「想ICU過聖誕？」、「唔知佢會攞到奧運冠軍先定俾車撞死先」。

根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元。



網上流傳1段「車cam（行車記錄儀）」影片，有名男子於尖沙咀漆咸道南近金馬倫道狂奔過馬路，險象環生。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

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YouTube頻道「車CAM特警」上載該段題為「車CAM直擊 - 尖沙咀男亂跑過馬路險被撞飛」的13秒影片，該位置設有行人過路處，但男子卻選擇於馬路狂奔，當的士司機片主於漆咸道南駛至行車燈位時正顯示綠燈，幸好他能及時收油減速，沒有撞到男子。

男子奔跑期間完全沒有左右張望，險象環生，跑至近市政局百週年紀念花園西區時，1輛從漆咸道南駛往尖東方向的的士駛過，車速頗快，幸司機能及時稍稍向左扭軚，男子亦停下，未有相撞到，男子隨後跑入了花園。而司機疑似驚魂未定，停在馬路上。

網民紛紛嘲諷亂跑過馬路的男子，「蒙古大草原，大地任我行」、「時辰未到，點都碰不到」，又猜測「似被追斬多啲」、「成身貨，緊係跑啦」、「想ICU過聖誕？」。

根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可被罰款2,000元。