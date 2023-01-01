警察指喝輪椅人士影片瘋傳　喊「幫你做緊嘢啊！」　警方咁回覆…

網上近日瘋傳一段影片，指有警察處理市民報案時，呼喝指罵一名坐輪椅的老翁，包括「有無聽我講嘢架？」、「我幫你做緊嘢啊！」等。影片引來網民關注，認為無論如何，警察都要克制不應「指住市民嚟鬧」，也有網民指出片段沒有前因後果，不宜跟車太貼，又估計可能可能輪椅老翁本身「撞聾（聽力退化）」，警察才會大聲講話。

警方公共關係部回覆《香港01》表示，事發12月28日下午2時許，沙田沙角街5號沙角市場有街市職員報案，指有輪椅人士在上址購物，與某檔職員爭拗，警察到場調停但不成功；之後該輪椅人士表示自己會再找方法處理，報案者則報警備案。



網上近日瘋傳一段影片，指有警察處理市民報案時，呼喝指罵一名坐輪椅的老翁。（YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」上周四（2022年12月29日）發布題為「【報警爭執】香港警察因不滿報警安排，向輪椅人士喝鬧」影片，見到2名警察於戶外正圍着一名坐輪椅的老翁。

影片一開始就聽到左邊穿短袖制服的男警察正大聲及指着老翁說「有無聽我講嘢架？你有無聽到我講嘢？」。老翁反問「你有無聽我講嘢？」，男警則表示「你無聽咁點知？知唔知我過咗嚟啊！」。

其間男警因動作太大，口罩滑落需要調整。見男警仍在大聲說話，右邊穿外套制服的警察搭一搭其手臂勸止，不過老翁回覆「啱啊！警察要辦案，咩事啊？」，男警隨即再大聲向老翁說「關我咩事？我幫你做緊嘢啊！」。事發時有不少路人圍觀。

片段未有提及事發時間、地點，有網民看後認為警察不應指罵市民，「無論如何，做警察可以指住市民嚟鬧？」但亦有網民認為不宜「跟車太貼」，「無頭無尾唔知做乜喎」、「可能（輪椅老翁）撞聾」。

警察公共關係部回覆《香港01》表示，事發12月28日下午2時許，沙田沙角街5號沙角市場有街市職員報案，指有輪椅人士在上址購物，與某檔職員爭拗，警察到場調停但不成功；之後該輪椅人士表示自己會再找方法處理，報案者則報警備案。