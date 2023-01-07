太狠了！人妻將乳膠枕放乾衣機變「海綿蛋糕」　夫呻：才買第5天

乾衣機是烘乾衣物的好幫手，但也要注意不是所有東西都能放入去烘乾！近日台灣網上瘋傳乾衣機趣聞，有人夫發文指妻子仔「太狠了！！！」，因為她將有破損的乳膠枕頭放到乾衣機內，一輪滾動烘乾過後枕頭內的填充物全都爆開，彷如海綿蛋糕一樣，笑言是海綿蛋糕的製作食譜，更無奈表示還好不是使用高溫烘乾，不然可能要在火災中度過跨年了。帖文惹來不少網民爆笑回應，紛紛表示肚子餓了，想吃蛋糕。



有人夫發文指妻子將有破損的乳膠枕頭放到乾衣機內，一輪滾動烘乾過後枕頭內的填充物全都爆開，彷如海綿蛋糕一樣。（FB「爆廢公社二館」圖片）

該名人夫在FB爆廢公社二館發帖並附上2張圖片，呼籲網友們要仔細看，並寫道「仔細看，這個女人太狠了！！！」，接下來將教大家製作海綿蛋糕，他列出步驟稱「1.拿一顆枕巾有點破損的乳膠枕，2.放進烘衣機裡，3.按下開關，4.美味的海綿蛋糕出爐囉」。他強調「兇手」不是自己，更指出乾衣機是剛買第5天，繼而苦笑「還好不是高溫烘乾，高溫烘乾的話這篇就不是海綿蛋糕食譜，而是跨年煙火在中壢了」。

從圖片可見，稍有破損的乳膠枕頭被樓主妻子放到乾衣機內，經過一輪滾動烘乾後，枕頭內的填充物全都展現現前，碎片撒滿一地，混合着不同顏色，就彷彿是有不同口味的海綿蛋糕一樣，難怪樓主會感到無言。

樓主強調「兇手」不是自己，更指出乾衣機只是剛買的第5天，因而感到無奈。（FB「爆廢公社二館」圖片）

帖文惹來網民爆笑回應，指爆開的乳膠枕頭真的像蛋糕，更建議樓主可以拿去賣，「這蛋糕看起來很綿密」、「烤的太完美了吧，店在哪？」、「再加蜂蜜下去就可賣了」、「這圖片有香香的味道」、「經歷過這一次，家裡火災保險要買高一點」、「一樣都是烘衣機，為何你家的功能比較多」、「我還以為是烘衣機，沒想到是烘烤箱」；有人則寸爆回覆，「先看腦科比叫維修重要，不然修好了又來第二次」。

有網民分享類似經歷，「還好我的乳膠枕只是被我洗成兩半」、「這跟我那天洗完衣服發現羽絨衣破了，而且所有衣服上都是羽毛一樣悲催」；有留言則提醒用家乳膠枕是不能被烘，「乳膠枕不是陰乾就好了嘛！不能洗更不能烘」、「LG牌子可以使用乾衣層架，設定低溫除濕功能，就不會被滾壞掉」。