南京8旬老人元旦夜走失　坐輪椅行車道極危險　暖心交警1舉動獲讚

真的要看好家中長者！元旦晚上，南京1名8旬老人與家人走失了，被發現在嚴寒中坐着電動輪椅，穿梭於疾駛的車流間，驚險萬分，幸好有途人發現報警。而交警到場後，發現老人難擋室外低溫，雙手冰冷，於是十分暖心地贈予老人備用手套，避免他着涼。



南京交通警察接到市民報案，指有1名老人坐着電動輪椅在車道上行走。（《荔枝新聞》微博圖片）

根據《荔枝新聞》報道，事發於1月1日晚上，南京交通警察接到市民報案，指有1名老人坐着電動輪椅在車道上行走，擔心他會有危險。1名警員接報到場，將老人帶回行人區域，並詢問其情況。老人表示原本是女兒接他回家，但是卻走錯了路。

警員提醒他切勿使用輪椅在行車線上走動，並代其聯絡家屬。等候期間，因老人雙手冰冷，警員擔心他會着涼，便從車尾箱中取出自己的後備手套贈予老人。及至老人的家人到達後，家屬稱老人自己走失了，於是警員就囑咐他們要看好老人，不可以讓他自行外出，免生意外。

警員提醒老人的家人不要讓年長者獨自外出。（《荔枝新聞》微博圖片）

影片曝光後，不少人都稱讚交警態度溫柔，行事體貼，「好暖心」、「為民警哥哥點讚」，「送手套真的暖男」。另外，有人就認為老人年紀大，家屬應該多加留意，「家人幹什麼去了，這大晚上的讓老人自己外出」、「真的要看好家中老人」。

（荔枝新聞）