悲！11A資優醫科生快餐店吃顧客剩食、狂啃雞骨　背後原因極催淚

「11科A」的醫科資優生，竟然淪落在快餐店食顧客吃剩的食物，背後故事原來有「洋蔥」！馬來西亞1名20歲華裔男生，被發現於快餐店餐桌上撿拾別人吃剩的雞骨頭來啃，經了解才發現，因為他家境貧窮卻學費沉重，為了不令經濟拮据的父母加重負擔，於是晚上會到快餐店吃別人留下的剩食，慘況令人心酸。



馬來西亞1名20歲華裔男生，於快餐店餐桌上撿拾別人吃剩的雞骨頭來啃，目的是避免加重家人負擔。（馬鈴薯叔叔Facebook）

經常做慈善的「馬鈴薯叔叔」周一（1月2日）於Facebook分享事件，指該名20歲華裔男生在「SPM（馬來西亞教育文憑）」考獲11A優異成績，目前是私立大學醫學院二年級學生；其父親做散工，母親是家庭主婦，每個月只能給他100令吉（約180港元）生活費，家境清貧。

不過，該男生還有為期3年半課程，學費需要27萬令吉（約50萬港元），即使有政府學費貸款，其父母每學期仍須支付5,000令吉（約9,000港元）。由於不想增加父母負擔，該男生於是到快餐店食顧客吃剩的食物，「通常他只在晚上 9點過後才到快餐店，餓起來時甚至會把顧客吃剩、留在桌上的雞骨拿來吃」。

男生故事感動大批網民，紛紛留言表示要幫助他。（資料圖片）

「馬鈴薯叔叔」得悉該男生故事後，便請男生吃飯，而男生一句話，令「馬鈴薯叔叔」相當難過，「他告訴我們已經很久沒有喝過湯了」，故決定要幫助度過困境。

男生故事感動大批網民，紛紛留言表示要一同幫助他。也有網民建議男生找兼職或當補習教師幫補日常開銷，減輕負擔。