送墳墓蛋糕慶生　10日後丈夫死亡入真墳墓　妻後悔：只想勸他戒煙

不少人曾訂製特別造型的蛋糕表達心意，而國外1名女子刻意在丈夫生日時，訂製了個墳墓及香煙造型的蛋糕給他，並藉此規勸他及早戒煙。萬沒想到，一個玩笑竟然成了她的噩夢，丈夫剛慶祝完生日不到10天就死去，女子自責不已，痛哭表示「他真的進墳墓了」。



1名女子刻意在丈夫生日時，訂製了個墳墓造型的蛋糕給他，沒想到生日剛過了10日，丈夫就突然死去。（網上圖片）

根據馬來西亞媒體報道，當地1名女子日前在亡夫生忌臨近時，在社交平台發帖，表達了對於丈夫最後1個生日的愧疚之情。該女子表示1月3日是亡夫的生日，上年剛懷上第1胎的她，為了勸丈夫早日戒煙，於是在丈夫生日當天惡搞，訂了個以香煙及墳墓為造型的生日蛋糕為他慶生。詎料一語成讖，丈夫在慶生後10日後突然離世，對她造成沉重打擊。

女子帶女兒到丈夫墓前拜祭時，表示十分後悔當初訂製墳墓蛋糕為丈夫慶生。（網上圖片）

她表示丈夫臨終前高燒不退，於1月8日陷入昏迷，最後於13日死亡。雖然丈夫的死因與蛋糕無關，但她還是十分痛恨自己當時所開的玩笑，「我只是想勸他戒煙而已，沒想到他真的進了墳墓」。她補充指自己有卵巢囊腫問題，難以成孕，因此得知懷孕的消息時，夫婦都興奮不已。而丈夫生前曾多次叮囑她去做產檢，就算臨終前倒臥病榻仍細心提醒她懷孕注意事項，似是自知時日無多，沒想到丈夫最終真的撒手人寰，而兩人的女兒就在8月8日出生。

近日，她在社交平台悲傷地表示「老公的家人為我們女兒舉辦新生兒儀式，但是老公卻不在我身邊」，而儀式結束過後，她就帶女兒到丈夫墓前拜祭。事隔一年，她仍是深深的懊悔，認為自己當初就不應該訂製墳墓蛋糕為丈夫慶生，「老公，請你原諒我」。據了解，其丈夫的墳墓早前曾受洪水破壞，最近才修復好。

（綜合）