寒冷天氣｜暖包取暖3大事項要留意　錯誤使用可致灼傷甚至休克

本港近期天氣持續處於較為寒冷，天文台早前多次發出寒冷天氣警告！在寒冷天氣下，不少市民都紛紛出動家中所有的保暖用品，包括有頸巾、外套及暖包等等，其中暖包更是不少人的暖手必備之選！不過，原來錯誤使用暖包有機會造成皮膚灼傷，故以下為大家整理了有關暖包取暖的3大注意事項，大家記得多加注意！



1.暖包取暖注意事項：最高溫為70度

市面上的暖包成份主要是由鐵粉、水、活性炭、蛭石及食鹽組成，一般最高溫可達70度！不過，就算暖包是只有40度的熱度，在長時間使用下，都有可能會導致皮膚出現灼熱感、變紅等症狀，如果持續接觸皮膚，更可能出現水泡。

2.暖包取暖注意事項：使用時間不宜太長

由於暖包十分高溫，所以大家將暖包放在口袋內時，需要常轉變位置。有醫生提醒，每2至3分鐘就要檢查溫度，避免單一皮膚部位灼傷，特別是本身肌膚比較敏感的人士，使用的時間要避免太長，否則可能造成皮膚乾裂及紅腫等。

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3.暖包取暖注意事項：不可直接接觸皮膚

最後，提提大家，暖包是不可以直接接觸皮膚，特別是黏貼型暖包，黏貼時不可直接貼在皮膚上，特別是肩頸、腹部及腳底等部位。相反，大家應該盡可能將暖包黏貼在衣服上，避免接觸皮膚，亦不可貼於心臟附近位置，以免引起心因性休克。另外，在睡覺時亦不可使用暖包，過往就有人因此而灼傷皮膚。

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