報復式出遊歎美食　營養師解構日韓泰易致肥食物　刺身要走魚子？

文：註冊營養師陳穎心

疫情之後最想做甚麼？大家都說首先要去旅行！隨著港人常去的旅遊地方陸續開關，終於可以去到異地吃最正宗的地道美食，今次向大家解構日、韓、泰有甚麼高危易致肥食物要注意呢？



魚生刺身壽司可走魚子，因為魚子由脂肪組成，體積雖少卻是陷阱，同等份量三文魚籽所含的飽和脂肪是三文魚肉3倍。（GettyImages）

日本旅遊：原來拉麵是高危易致肥食物！



日本作為最受港人歡迎的旅遊點，除了景色宜人又是購物天堂外，多款地道美食都甚合香港人口味，可是也不乏易致肥食物。除了天婦羅、炸豬扒飯、各式炸物、甜品等高卡美食，亦有一些被誤以為較「清淡」的高卡食物。日本遍地都是拉麵店，但濃郁湯底拉麵如豬骨湯加上五花腩叉燒熱量高達940卡，如果想食麵類的話，可以轉吃手打烏冬如牛肉清烏冬，由於是清湯湯底，脂肪主要來自肉類一份約含12克脂肪，更加低脂選擇可以考慮冷烏冬，只有582千卡。

進食刺身建議要走魚子

對於一眾喜愛刺身者，不少人都會到豐洲市場吃碗魚生飯，不過就建議大家要走魚子，因為魚子由脂肪組成，體積雖少卻是陷阱，同等份量三文魚籽所含的飽和脂肪是三文魚肉3倍。大家能選以墨魚、帶子、仿蟹柳等壽司取替，以上三款壽司每兩件計算都不超過100卡。

韓國旅遊：半碗辣炒年糕熱量已達151kcal



另一個熱門旅行地—韓國的代表食物大多數比較油膩濃味，如春川炒辣雞、部隊火鍋、韓式炸雞、鐵板芝士甜辣醬牛肋骨、韓式炒粉絲、辣炒年糕等熱量都相當高，如要享用建議與幾位朋友一起分享，少吃多滋味。因為會加入大量辣醬、大豆醬等加工醬料烹調，而且落油煎、炒、甚至炸會令菜餚熱量大大提升。譬如少於半碗辣炒年糕，熱量已達151kcal，即大概2/3碗飯熱量。

較低卡可以選擇新鮮原型食物，例如即買即燒活海鮮、韓式蒸海鮮塔等，不加額外調味料可以盡嚐海鮮鮮味！踏入冬季，不妨加入滑雪行程，既保暖又增加活動量，或者到士多啤梨園摘水果，邊摘邊吃滿足一日水果量又能當甜品。

冬蔭公湯用的是高脂材料包括紅咖喱醬、椰漿、冬蔭公醬等，另外泰式邪惡食物之首莫過於泰式炒貴刁。（GettyImages）

泰國旅遊：泰式邪惡食物之首為泰式炒貴刁



如果你喜歡12月外遊「避寒」，泰國大概是大家的首選。代表美食少不了冬蔭公湯，不過熬成湯底的卻是種種高脂材料包括紅咖喱醬、椰漿、冬蔭公醬等，另外泰式邪惡食物之首莫過於泰式炒貴刁，粿條加上蝦肉、豆芽和雞蛋連同醬油魚露翻炒，一碟可高達過千卡路里。泰國美食多的是，滿足重視健康又為食大家的慾望可以到夜市吃泰式明爐蒸魚、木瓜沙律、海南雞飯轉白飯等一嚐純正低卡路里泰式美食！

去旅行面對美食當前，總不自覺地胃口大增，吃得太飽又會有消化不良，「食滯」水土不服感覺。因此，想要吃得盡興，可以在出發時自備幾個茶包，喝茶可以助食物消化，舒緩腸胃漲氣。於酒店吃早餐時別忘了拿一杯無糖低脂乳酪，促進腸道蠕動，達到「消滯」效果。去到異地大家吃完大餐過後不妨在街上漫步代替交通工具的代步，欣賞他鄉獨特景色之際又可燃燒卡路里！

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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