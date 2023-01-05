中風+失智症！伯伯摔倒藕田無法動彈　寒風中捱2天1原因奇蹟無恙

天寒地凍這樣過了2晚！湖南1名曾中風及患失智症（認知障礙症／老人痴呆症）的69歲伯伯，日前從家中走失，2天2夜未能尋回，直至1月1日在一處乾涸的藕田上被發現，送院後身體奇蹟地無大礙。內媒指伯伯得救，原因是走失時幸好穿上了厚厚衣物，其妻子稱當天身在家中的老伯突然說「想回家」，隨即出門失蹤了，尋回時身體沒有知覺，不停哭說想回家，還叫得出親人的名字，更透露這不是他首次失蹤。網民大呼老伯是「大難不死」，認為家屬有必要買定位用的手錶及手機給他隨身攜帶。



老伯摔倒藕田上無法動彈，2天後才被發現。（微博圖片）

事發於湖南益陽市長春鎮過鹿坪村，69歲的曹雪林出門後失蹤，2天都未能尋回。網上流傳家屬發現他的影片，原來老伯摔倒在乾涸藕田上無法動彈，拍攝的家人情緒激動。雖然老伯在露宿2天不吃不喝，但他送院檢查後未有大礙。

內媒聯絡到曹伯的妻子，發現原來伯伯12年前曾中風，8年前又確診患老人痴呆症，平日很依賴她照顧。事發的下午兩人吃過飯後，一直留在家中的曹伯突然說要「回家」，結果趁她不為意時真的出了門。曹婆婆20分鐘後才察覺，出去沒見人，而且冬天很快入黑，只好致電在益陽市工作的兒子，着他回家幫忙。

婆婆報警後，兒子、新抱和他們的同學及鄰居等一起四出搜索。萬幸的是，曹伯當天穿了厚衣服，有4件上衣、2條褲，配上帽及棉鞋等，否則這2天不單寒冷還下過雨，身處露天地方過夜，後果可大可小。至1月1日，家人們翻查附近的監控鏡頭，終於掌握曹伯位置，曹伯被發現時，神奇地看上去狀態不錯，還叫得出家人名字，而且只有外層衣物濕了，裏面沒事，一直哭說想回家。家人發現他身體沒了知覺，不知寒冷、飢餓，雙手還被藕莖刮滿傷痕。

曹伯經醫院檢查身體沒大礙，現在在家休息，但他不太吞得下東西，連蒸蛋都不行，主要喝湯果腹。曹婆婆表示，其實曹伯2017年已走失過，還一走走了20多公里，幸好他記得屋企電話，有好心人幫忙聯絡家屬才得救。今次事件後兒子他們非常擔憂，已買了1部有定位功能的手機讓曹伯隨身攜帶。

網民直言事件恐怖，「晚上外面多冷啊，老人大難不死必有後福」、「這兩天得多絕望了」、「還好是南方，在北方一夜人都凍僵了吧」、「大爺是怎麼挺過來的」。不少人認為要在他身上綁一部手機，及買個兒童用的定位手錶，還要切記不要讓他獨自外出。

（綜合）