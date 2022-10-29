台寶可夢阿伯近況曝光！中風康復後仍捉精靈　網友：平安健康就好

擁有72部手機同時抓寶的「寶可夢（Pokémon，舊稱「寵物小精靈」）阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車捉小精靈，讓許多人也替阿伯感到開心。



據《ETtoday》8月報導，陳三元年初因中風，一度無法講話、走路，治療過後恢復狀況不錯，但超過半年多沒有捉精靈，不少手機的電池都壞了，72部縮減為25部。當時寶可夢阿伯雖然感嘆身體不如前，聲音也不再宏亮，但會盡全力復健，繼續在巷弄中穿梭捉精靈。

點擊放大瀏覽「寶可夢阿伯」陳三元昔日捉小精靈時的壯觀場面：

+ 12

相關文章：73歲「Pokémon阿伯」驚傳中風 手機只剩25部：有多少就玩多少

許多網友紛紛開心表示，「還好病情穩定了」、「希望他能一直玩下去」、「看到阿伯平安健康就好」、「看到阿北就放心了，上次去台北還擔心他的身體狀況」、「恭喜阿北身體好轉東山再起」、「致敬阿伯的抓寶精神」、「希望阿伯健康」、「台灣真人寶可夢大師」。

延伸閱讀：

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】