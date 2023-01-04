媽媽疑患強迫症堅持檢查已扔垃圾　孝順女望尋改善方法：刻不容緩

不少人也有獨特的生活習慣，但當習慣未能控制地重複進行，便有機會是強迫症的徵兆。有中五女生近日網上發文，指媽媽數年前起出現強迫症症狀，如食飯時不斷檢查餐具、拍下吃剩的食物，甚至是堅持檢查已棄置的家居垃圾，令一家人的生活也受到影響。女生擔心媽媽的情況會惡化，惟與爸爸也不知如何協助，只好發文尋求意見，直言明白媽媽需要時間及恆心面對，自己亦必會在旁陪伴。



有中五女生近日網上發文，指媽媽數年前起出現強迫症症狀，如食飯時不斷檢查餐具、拍下吃剩的食物，甚至是堅持檢查已棄置的家居垃圾，令一家人的生活也受到影響。（資料圖片）

該名就讀中五的女生投稿至「schools.secrets」，稱媽媽數年前起出現強迫症症狀，影響一家人的生活，但她一直未能找到合適對象傾訴，「困擾咗我好耐」。女生指，媽媽每次外出食飯時，也會不斷檢查餐具有否異樣，而用餐後則一定要拍下吃剩的食物，「如果唔記得影低，佢會覺得唔安樂」。

除此之外，媽媽有時亦會對已棄置的垃圾異常關注，要求爸爸到垃圾房取回垃圾，檢查一番才能再次棄置，即使她與爸爸出言相勸，或以行動阻止亦未能改善，「之後媽媽就會坐立不安，甚至發嬲」。她擔心爸爸於取回垃圾的過程染病，而看到父母為此事而情緒波動亦令她感到極大壓力。

女生擔心爸爸於取回垃圾的過程染病，而看到父母為檢查垃圾一事而情緒波動亦令她感到極大壓力。（資料圖片）

女生續指，媽媽間中也會出現「瞬間失憶」的症狀，「做完一啲嘢之後就即刻唔記得自己有冇做過」，例如起床飲水後「秒速唔記得自己有冇飲，之後佢不斷諗返幾秒前嘅事」，要向她多番查問才感安心，後來更要她在旁看守才能肯定自己曾經飲水。

媽媽的種種行為都令女生感擔心，「依個係一個刻不容緩嘅問題，因為我好驚佢會愈來愈嚴重」。她坦言媽媽也察覺到其強迫行為，但她和爸爸也不懂如何幫助改善，只好發文向網民尋求意見，同時明言自己必定會盡一切能力，陪伴媽媽面對目前的情況，「我知道要解決依個問題係需要時間同埋恆心，但係我點都唔會放棄，只要係我能力範圍內做到嘅，我一定會盡全力去做，默默地幫助、陪伴媽媽」。

不少網民看過帖文也建議女生陪同媽媽求醫，診斷後確認情況才作相關跟進，「如果媽媽自己都意識到，最好係一家人一齊去搵心理學家/精神科醫生，佢可以話埋畀你哋知點幫到你媽媽，同埋媽媽都可以多啲安全感同埋幫助，俾佢知道唔係自己一個面對」、「其實睇落你媽咪壓力都幾大，得閒多啲坐低傾下偈，多啲問候下關心下屋企人」。亦有網民鼓勵女生、「放心，肯正視有問題同有家人支持已解決大部分」。