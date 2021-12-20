公司新買筆芯無藍色　打工仔接受唔到喊住走　網民質疑有強迫症

有些文件或會要求使用指定顏色原子筆填寫，但有人卻因對顏色喜好的執着而鬧不快。有打工仔於討論區發文表示，有名同事一直習慣使用藍色原子筆，但最近公司新買的一批筆芯全都是黑色，該同事很不滿地說「你知唔知用咩色原子筆都好影響我做嘢嘅心情㗎，我用咗藍色原子筆十幾年，突然你要我轉用黑色，我真係接受唔到囉！」，然後哭着衝出辦公室，讓他十分驚訝及不解。



有打工仔於討論區發文表示，有名同事一直習慣使用藍色原子筆，但最近公司新買的一批筆芯全都是黑色，他接受不到並哭着衝出辦公室。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「原子筆顏色真係咁重要？」為題發文表示，有名同事一直習慣使用藍色原子筆，日前用完一枝筆芯想換新時，發現公司新買的一批筆芯全都是黑色，不滿地說為何公司只買一隻顏色，不買黑色和藍色兩種，「唔通連筆都要同事自己畀錢買咩」。

樓主覺得用什麼顏色也沒所謂，寫到用到就可以，但該同事很堅持一定要用藍色筆寫字，並向他借藍色筆用，放飯時間會去文具店買一支自用，他很小聲地說「原子筆啫，唔使咁講究呀」。

該名同事激動地指出用什麼顏色的原子筆會影響工作心情，「突然你要我轉用黑色，我真係接受唔到囉！」。（資料圖片）

怎料該同事聽到並激動地指出「一枝筆？你知唔知用咩色原子筆都好影響我做嘢嘅心情㗎，我用咗藍色原子筆十幾年，突然你要我轉用黑色，我真係接受唔到囉！」，然後哭着衝出辦公室，他不解地問「乜原子筆咩色真係有咁重要㗎咩？」。

網民紛紛留言說「你同事可能有強迫症」、「同女友分手，借機會爆下啫」、「每個人都有自己嘅執着，等如有啲人去旅行一定要帶埋自己攬住瞓覺嘅公仔又或者一定要帶埋屋企瞓嘅枕頭一樣」、「我諗佢突然跳線，唔係因冇藍色筆，也可能是因你小小事去寸佢」、「其實樓主都係衰，人哋問借筆，一係借，一係唔借，唔使出口傷人」。

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