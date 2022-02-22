不滿文件冇置中　強迫症上司命令下屬罰企　打工仔：小學生咩？

打工仔上班時被上司責罵的事時有發生，但竟然會被體罰？有打工仔於網上發文表示，公司有名上司對格式有強迫症，日前有同事交的文件不小心錯了格式，上司竟然命令「同我出去走廊罰企」，後來他聽其他同事說，原來該名上司年輕時真的在小學教過書，因此到這間公司任職時，當所有下屬都是小學生。



有打工仔於網上發文表示，公司有名上司對格式有強迫症，日前有同事交的文件不小心錯格式，上司竟然命令「同我出去走廊罰企」。（《我們與惡的距離》劇照）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」指出，公司有名上司對格式有強迫症，經常不滿下屬交的文件錯格式。日前又到要交文件的日子，同事已再三檢查，怎料上司一收到文件後，立即拿着一把間尺問「點解無置中㗎？同我出去走廊罰企」。他心想「罰企？小學生咩？」，後來聽其他同事說，原來該名上司年輕時真的在小學教過書，因此到這間公司任職時，當所有下屬都是小學生。

不少網民笑言「幾十歲人仲罰企打手板」、「罰企嗰陣係咪唔洗做嘢，係嘅話唔介意企一日」、「好彩佢以前唔係教體育咋，唔係叫你跑公司樓梯」、「以前admin manager俾人叫訓導主任，之後公司個鐘會響，佢話要響咗鐘先畀出去食飯」、「交辭職信去HR嘅時候，唔該同事播一播《告別校園時》做bgm（背景音樂）」、「咁去廁所要唔要舉手？」。

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打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

