年初一仍屬虎年？你不知道的農曆新年冷知識　著紅底褲恐犯桃花

【2023農曆新年／兔年／除夕／大年初一】台灣民俗專家廖大乙表示，還沒過「這一天」其實仍然屬於虎年，去年運勢較低的生肖屬虎、猴者可望一飛沖天，兔、雞、鼠、馬、龍因犯太歲要當心，多穿鮮豔亮色衣服轉運。



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廖大乙指出，就民俗上來看，節氣還沒過「立春」仍還屬於虎年，等「小寒」節氣一過才會逐漸脫離虎年的影響，這對壬寅虎年犯太歲的生肖屬虎、猴者是好消息，其運勢可望在「小寒」後開始一掃陰霾，運勢漸佳，癸卯兔年更將一飛沖天。

兔年正沖生肖屬兔、雞者，偏沖屬鼠、馬者，屬龍者則是小偏沖，這5生肖因為犯太歲，運勢難免受影響，別忘了要安太歲，也建議平時少穿黑、白色，尤其是參加尾牙、抽獎等活動場合，盡量穿鮮艷明亮的衣服，扭轉暗淡的磁場及運勢。

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廖大乙也提到，若是非得要穿黑白兩色的場合或制服之類，那就搭配明亮鮮艷的配件，讓自己顯得喜氣光彩，有助於阻隔殺氣，帶來好的靈動力，而有好運氣。

此外，在「新年頭舊年尾」這段期間，不少公司企業有忘年會或尾牙抽獎活動，除了仰仗運勢，也有一些求財、提升中獎運的小撇步。廖大乙說，過去常有人說要穿紅色內衣褲，實際上，內在美無法彰顯，難改變暗淡運勢，還得小心犯桃花。

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廖大乙建議，尾牙抽獎等喜氣場合，就大方的將鮮艷明亮的顏色穿在外面，帶來好的磁場與能量；若要動手抽大獎，可在抽獎前往東或往西方的虎年大利方走一下，並用紅筆在左手掌心寫「中」字，抽獎前對掌心哈一口氣，也有助於添好運。

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