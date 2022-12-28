2023年12生肖財運排行出爐　屬虎發大財　屬兔這月份恐遇詐騙陷阱

2022年進入最後尾聲，準備迎接2023年新的一年，民眾相當關心未來的生肖運勢走向。對此，台灣命理專家楊登嵙特別分析12生肖的財運，點名3大生肖2023年財運旺到爆。



他表示，若財運不錯者，可再接再厲，但若財運狀況不理想，建議趨吉避凶，轉劣為勝。提前做好準備，會更有利打勝仗，累積更多財富。（點圖放大了解「2023年12生肖財運排行」👇👇👇）

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※生肖鼠：★★★★☆

建議多存點錢不要亂花，記得職場上與人相互配合，不要太堅持己見，讓人覺得難相處，雖然不需要左右逢和，但適時換位思考很重要，才不會只專注在自己的需求，忽略他人而造成職場失和。財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業重點放在專業技術研發，可帶來財力，另外利於將資金回籠，最忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

※生肖牛：★★★★☆

需順應時勢做出相對應調整，就能適應大環境，甚至能讓人生更上一層樓有所突破。若從年初到現在財富仍毫無起色，那可能是太保守謹慎。建議要調整理財策略，「越是敢冒險，敢嘗試，才越容易得財」。但他提醒，絕不可貪多，以免賭性太強，而完全失去控制。農曆9月有望財運大發，可重點把握。

※生肖虎：★★★★★

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也易有貴人出手相助，但要張大眼睛分輕誰是小人誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但超大的消費欲，守不守得住要看你的欲望節制力。

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※生肖兔：★★☆☆☆

事務繁忙難免出點小錯漏，要更細心一點就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆九月金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行。上班族則因各種人情開支而節餘不易。要懂得立場對調換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整，也要適時聽取建言，不適合故步自封或是依然故我。

※生肖龍：★★★☆☆

財富增長不易，尤其進入秋季後，有壓力或是有志不能伸的感覺，建議調整心態換個方向思考，船到橋頭自然直，突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

※生肖蛇：★★★★☆

不適合冒險投資，恐有身犯凶險的時刻，建議低調做人就能逢凶化吉，職場上也不適合太大聲說話，且與職場同事保持友善相處，適時地規避，不要太出風頭，就不會身犯險境。若想增加財富，建議在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

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※生肖馬：★★★★★

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候建議尋求援手或傾聽他人意見，懂得符合身處的環境，必要時多聽聽他人想法，避免太高調或太自我惹人嫌。採取穩健方式，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財。合作僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若跟來路不明的跨業合作，將耗損錢財。

※生肖羊：★★★☆☆

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

※生肖猴：★★★★★

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，定可達成得財心願，不過，若是意志薄弱者則取財無望。下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆12月會是全年財運的高點。且配偶或父母會是你最大的貴人。

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※生肖雞：★★☆☆☆

運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。建議謹慎行事，做人處事力求細心再細心，就不會留下後患引人詬病，花錢也需要注意節制才不會出現荷包破口。

※生肖狗：★★★☆☆

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源（可找來源可靠的財路或是兼職）會比較穩妥，另外，建議注意身心靈保養，不要太操勞。切忌做出違法之事。「不過份的貪財還可，但絕不可貪色」，尤其上半年比較辛苦也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

※生肖豬：★★☆☆☆

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。此外，他提醒與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。尤其農曆11月注意破財，出門要留意財物安全。在事業上可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，要好好把握時機。

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