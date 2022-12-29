一踏入2023即爆災難？日本網民神預言獲無數認同：今年年初也這樣

本週末就要迎接2023年了，許多人都迫不及待想要與親朋好友一起迎接新年到來。不過，日本網絡上卻為此憂心忡忡，且還有一名網友大膽預言，2023年將會爆發一個「大型災難」，更斷言「一定會發生」，引發各界熱議。



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日本習俗上會在陽曆1月1日迎接新年，許多人都會在這天前往住家附近的神社參拜，祈禱新的一年能夠平安順利。不過，就有一名網友在Twitter上發文，預言2023到來後，將會發生一個「大型災難」，也象徵了許多人根本還沒有準備好面對新年。

原PO笑說，這起災難其實是相當容易出現的「習慣性錯誤」，不論是在書寫或是打字，都很有可能發現，明明自己要寫的是2023年，但大腦卻會自動把2022年代入，導致錯誤頻頻發生。

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原PO對此也分享了一張「預言照」，只見他用筆寫下了2023年，但圖中的「3」卻長得非常詭異，仔細檢查後才發現，原來他是筆誤寫成了「2」，最後又在尾段加了一筆。對此，原PO笑說：「這個錯誤將在未來一週大量發生。」

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議，「相信我，我一定就是犯這錯誤的其中一人」、「其實我從這禮拜就一直這樣了」、「我看完這篇貼文後，就馬上把明年的申請表寫錯了」、「今年年初我也這樣，把1硬是改成2」、「好險2跟3長得很像」。

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