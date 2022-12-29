一踏入2023即爆災難？日本網民神預言獲無數認同：今年年初也這樣
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
本週末就要迎接2023年了，許多人都迫不及待想要與親朋好友一起迎接新年到來。不過，日本網絡上卻為此憂心忡忡，且還有一名網友大膽預言，2023年將會爆發一個「大型災難」，更斷言「一定會發生」，引發各界熱議。
【圖輯】日本網民大膽預言2023年這件事「一定會發生」獲無數認同！（點圖放大了解👇👇👇）
+5
日本習俗上會在陽曆1月1日迎接新年，許多人都會在這天前往住家附近的神社參拜，祈禱新的一年能夠平安順利。不過，就有一名網友在Twitter上發文，預言2023到來後，將會發生一個「大型災難」，也象徵了許多人根本還沒有準備好面對新年。
原PO笑說，這起災難其實是相當容易出現的「習慣性錯誤」，不論是在書寫或是打字，都很有可能發現，明明自己要寫的是2023年，但大腦卻會自動把2022年代入，導致錯誤頻頻發生。
【相關圖輯】2023末日倒數？專家警告1星象暗示社會動盪 同1粒星預告2年前爆疫（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
原PO對此也分享了一張「預言照」，只見他用筆寫下了2023年，但圖中的「3」卻長得非常詭異，仔細檢查後才發現，原來他是筆誤寫成了「2」，最後又在尾段加了一筆。對此，原PO笑說：「這個錯誤將在未來一週大量發生。」
貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議，「相信我，我一定就是犯這錯誤的其中一人」、「其實我從這禮拜就一直這樣了」、「我看完這篇貼文後，就馬上把明年的申請表寫錯了」、「今年年初我也這樣，把1硬是改成2」、「好險2跟3長得很像」。
【相關圖輯】2023年12生肖財運排行出爐 屬虎發大財 屬兔這月份恐遇詐騙陷阱（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+18
普京心腹十個2023年驚世預言：美國將爆內戰 馬斯克當選總統？2023年12生肖財運排行出爐 屬虎發大財 屬兔這月份恐遇詐騙陷阱2023倒數8日！專家警告1星象暗示社會動盪 同1粒星預告2年前爆疫保加利亞神婆2023年4大預言 生化武器浩劫還不及這毀滅性大災難法國先知曾神預言二戰911及新冠 透露2023將爆台海戰爭結局慘烈印度神童新預言：2023年這月人類驚現「巨大過度」 將爆3問題！
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】