一男子忘情上演「街頭活春宮」超過30分鐘　完事後送上這東西致謝

泰國芭達雅日前出現一名英國籍男子當街與亞裔女子發生性關係，只見身穿紅色上衣的男子下半身赤裸，左手抓著女方的頭部，絲毫不在乎旁人的視線就開始打起野戰，時間至少超過30分鐘，整個過程則被遊民拍下，並通報警察，目前男子已經被警方通緝。



根據《每日星報》報導，芭達雅一名50歲的街友蘇查特（Suchat）向警方通報稱，有一名金髮的外籍男子在路邊與一名女子發生性關係。街友指出，時間約在凌晨4時，雖然周遭人煙稀少，不過仍有不少車輛來往，但兩人仍忘我地大打野戰，絲毫不在乎他人眼光。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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蘇查特的朋友將整個畫面偷偷拍下，並交給警方。他強調，兩人一共持續了30多分鐘，但雙方疑似都爛醉，因為明明已經看到蘇查特在看他們，卻也不在意，完全沒有受到影響或是停下來的意思。而結束後，男子則是交給女子一疊疑似是現金的東西，隨後分道揚鑣。

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據悉，該名女子可能是妓女，而男子則是買春客，至於兩人為何要在路邊「啪啪啪」，仍不得而知。不過警方接獲通報後，正試圖釐清男子身分，並調閱附近監視器，以追捕其下落。而蘇查特也說，他聽到兩人的對話，男方應該是來自英國。

警方直言，該地段附近有很多監視器，儘管現在還不確定男方國籍，不過想要找到人並不難。

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