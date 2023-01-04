一男子忘情上演「街頭活春宮」超過30分鐘 完事後送上這東西致謝
撰文：ETtoday
出版：更新：
泰國芭達雅日前出現一名英國籍男子當街與亞裔女子發生性關係，只見身穿紅色上衣的男子下半身赤裸，左手抓著女方的頭部，絲毫不在乎旁人的視線就開始打起野戰，時間至少超過30分鐘，整個過程則被遊民拍下，並通報警察，目前男子已經被警方通緝。
根據《每日星報》報導，芭達雅一名50歲的街友蘇查特（Suchat）向警方通報稱，有一名金髮的外籍男子在路邊與一名女子發生性關係。街友指出，時間約在凌晨4時，雖然周遭人煙稀少，不過仍有不少車輛來往，但兩人仍忘我地大打野戰，絲毫不在乎他人眼光。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
蘇查特的朋友將整個畫面偷偷拍下，並交給警方。他強調，兩人一共持續了30多分鐘，但雙方疑似都爛醉，因為明明已經看到蘇查特在看他們，卻也不在意，完全沒有受到影響或是停下來的意思。而結束後，男子則是交給女子一疊疑似是現金的東西，隨後分道揚鑣。
【相關圖輯】波蘭情侶沙灘上演活春宮 遊客拖鞋打屁股喝止 半裸男棄女伴逃跑（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
據悉，該名女子可能是妓女，而男子則是買春客，至於兩人為何要在路邊「啪啪啪」，仍不得而知。不過警方接獲通報後，正試圖釐清男子身分，並調閱附近監視器，以追捕其下落。而蘇查特也說，他聽到兩人的對話，男方應該是來自英國。
警方直言，該地段附近有很多監視器，儘管現在還不確定男方國籍，不過想要找到人並不難。
【同場加映】18禁美劇《權力遊戲》場景淪野戰天堂 君臨城牆激戰30秒急急離開（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
台北101跨年煙花驚見活春宮 酒店男女貼窗激戰 路人拍掌歡呼啟德活春宮｜警方索取律政司指示 因證據不足 涉案男女獲釋冷雨夜上演活春宮靠慾火驅寒「性地」反成網民焦點：咪移民去呢度低溫活春宮瘋傳！男女頂樓激戰90秒 戰場留35字笑爆網民：祝幸福啟德活春宮｜有警員未經授權登入系統看不雅女容貌 被紀律處分火車軌活春宮瘋傳！男女路軌激戰 路人拍片走近咁做 嚇呆即離開
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】