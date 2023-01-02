台北101跨年煙花驚見活春宮　酒店男女貼窗激戰　路人拍掌歡呼

每年台北101大樓跨年煙花表演都吸引大批民眾觀賞，但有民眾抬頭看煙花卻驚見活春宮。台灣爆料公社昨日（1日）流傳一段影片，一對男女在台北101大樓附近酒店「貼窗連結」，路人抬頭看煙花卻目睹活春宮紛紛傻眼，「他們以為我們不會看他們！」



爆料公社1日流傳一段影片，一對男女在台北101大樓煙花施放之際，貼著酒店的窗戶「激情交纏」，有路人抬頭欣賞煙火看到這一幕傻眼，直呼「好精彩」、「他們以為我們不會看他們」，隨後現場響起路人們的「拍手聲」，調侃酒店男女「為愛鼓掌」。

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不過這對男女疑似發現被人拍攝，男方迅速停止動作遠離窗戶，獨留女方一人整理衣物，路人見狀不忍直言「結束了...」、「男的比較快」、「比煙火快！」，一年一度的101煙花焦點意外被搶走。

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