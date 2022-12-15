冷雨夜上演活春宮靠慾火驅寒「性地」反成網民焦點：咪移民去呢度

當街上演「活春宮」這才是真實的西雅圖面貌？日前有名美國女網友曬出一張誇張圖片，硬生生打碎許多移居者想搬到西雅圖的美好幻想，照片曝光後吸引上千名網友熱議。



【圖輯】冷雨夜上演活春宮靠「慾火驅寒」！性交場地為何反成網民焦點？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

美國女網友沃爾芙（Wolf Haley）日前在西雅圖街頭意外捕捉到一幕讓人害羞的畫面，陌生男女疑似在冷雨夜按奈不住心中的慾火，兩人當眾脫下褲子，女子彎下腰、手扶著路旁的電線杆讓站在她身後的男子放縱性愛。

這段過程被行經的車輛拍下，沃爾芙不禁有感而發地說到，她聽過不少人夢想移居西雅圖，但由於西雅圖的基本工資是全美國最高的城市之一，導致如今在西雅圖找到合適的住處都是難題，她真心希望大家別一心想著搬到西雅圖，更直言轉發這張街頭男女縱慾的照片：「盼能夠嚇退大家。」

【相關圖輯】波蘭情侶沙灘上演活春宮 遊客拖鞋打屁股喝止 半裸男棄女伴逃跑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

沃爾芙分享這張照片獲得5萬多名網友按讚、超過千則留言轉發，不少人跟著吐嘈西雅圖的油價貴、飲水衛生疑慮等諸多生活不便，但也有人質疑沃爾芙只是藉此抱怨生活，紛紛表示：「自從2006年以後，就再也沒聽到周遭有人說想搬到西雅圖。」也有人反駁在西雅圖生活並沒有大家所想的這麼糟。

西雅圖是位於美國華盛頓州的一座港口城市，最為知名的即是它作為「星巴克發源地」的地位，西雅圖不僅經濟發展穩定，有許多科技總部設立於此，且具備壯麗山水成為度假天堂，堪稱是全球最宜居城市之一。

【同場加映】18禁美劇《權力遊戲》場景淪野戰天堂 君臨城牆激戰30秒急急離開（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

首波「強化版寒流」急凍6度襲全台 醫示警「3大猝死時機」：1動作絕對保命

調皮喵「1掌摔碎52萬翡翠手鐲」！他氣瘋連夜把貓打包棄養 1舉動網戰爆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】