驚！男生9歲起吸煙　求醫揭全身現恐怖變化　脫褲極可怕醫生看傻

「吸煙危害健康」時常聽到，但究竟實際有多大問題呢？有台灣家庭醫學科醫生分享案例，一名讀高中一年級的男生9歲開始吸煙，結果求醫檢查發現，不只口腔、頸部、肺部出現問題，而最令醫生震驚的，是男生下體陰莖竟有「可怕」情況，於是警告男生一定要戒煙。



一名讀高中一年級的男生9歲開始吸煙，結果求醫檢查發現，不只口腔、頸部、肺部出現問題，而最令醫生震驚的，是男生下體陰莖竟有「可怕」情況。（資料圖片）

台灣家庭醫學科醫生陳柏臣早前分享案例，指有次到學校幫高一學生進行健康檢查，其間一名男生表示身體不適，一直覺得很累，檢查才驚覺大問題。

陳醫生表示，該男生9歲起開始吸煙，而其口腔、頸部、肺部，甚至下體都已出現問題。口腔方面，該男生竟有「不該出現」的斑點，還有色素沉着，「從嘴唇的內側、舌頭上面跟他的黏膜內側，都有出現這問題」；頸方面，男生淋巴結腫大，「應該是某些地方的頭頸部在發炎」。

台灣家庭醫學科醫生陳柏臣早前分享案例。（影片截圖）

至於肺部，陳醫生明言男生肺部的聲音「真是有一點點可怕」，像老人家肺部的聲音，而且其末梢循環不好，手腳冰冷，手的末端還有膨脹的杵狀指狀況，「問題應該是很久了」。

不過最令陳醫生感到震驚的，是男生下體的狀況。陳醫生表示，檢查男生下體發現，作為高中一年級學生的他竟然「未發育」，「在泌尿生殖這一塊是蠻特別的，因為在這個時間點，應該該發育的都要發育了」。

最令陳醫生感到震驚的，是男生下體狀況。（資料圖片）

陳醫生於是警告男生要戒煙，「你的身體已經告訴我，它已經停止發育了，而且它還有一些問題產生了，你再抽（煙）下去，你會跟其他的同學會有很大的不一樣的地方，只能戒煙」。陳醫生又強調，電子煙與傳統煙沒有差太多，仍是要戒煙，並提醒家長要多留意孩子日常行為與身心狀況，一旦發現問題要及早阻止。