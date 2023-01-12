男子不戴口罩大鬧港鐵影片瘋傳！戲弄便衣警察仲咁做　警方咁回應

【港鐵／口罩／防疫／便衣警察】本港新冠肺炎疫情持續，口罩令仍然維持，但網絡昨晚（1月11日）起瘋傳一段影片，有1位沒有戴口罩的男子在港鐵車廂內與便衣警員對峙，便衣警員遂要求男子一同於鑽石山站下車。男子之後繼續在月台擾攘，並多次要求疑似便衣警員出示委任證，便衣警員則稱自己是乘客，「你唔好騷擾到我哋啦」。影片引來網民熱議，批評男子做法愚蠢，「好X反智」、「有晒犯罪證據，播毒WO」。

港鐵回覆《香港01》指，根據近日車站紀錄顯示，昨日晚上約7時20分，鑽石山站職員收到通知指月台上有兩名乘客爭執，隨即通知並連同警方上前調停及處理，相關乘客隨後停止爭執，約晚上7時40分離開月台。

警方則回覆《香港01》表示，昨日晚上約7時26分接獲港鐵報案，指有人於港鐵觀塘綫列車上發生爭執，人員接報到場，發現一名21歲男子曾經於該列車上未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》（第599I章）；其間一名休班警務人員表露警員身分並要求該名男子妥善佩戴口罩，惟對方不合作，並且情緒激動，大聲喧譁，人員遂向該名男子發出口頭警告，其後該男子回復冷靜。警方指，已就該名男子違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》（第599I章）作出檢控。



網絡昨晚（1月11日）起瘋傳一段影片，有1位沒有戴口罩的男子在港鐵車廂內與便衣警員對峙。（影片截圖）

該段58秒影片昨晚於Instagram（IG）流傳，上載片段的人表示，「大帝vs終極法西斯，你跟我落車，我比（畀）波板糖你食！」。

從影片見到，一名沒戴口罩的男子正在港鐵車廂，向便衣警員呼喝「叫差人嚟囉，來啊，叫啊！」，便衣警員回應「係啦嘛？跟我落車」，又要求男子戴上口罩。男子不滿反問「咁你叫差人嚟囉，戴咩口罩？」，便衣警員則再叫男子「落車，冷靜啲。唔好再拍」。

2人於鑽石山站下車後，繼續在月台對峙，其間男子質問「你話便衣（警員）就便衣啊？我夠便衣啦而家！」。便衣警員要求男子不要再拍攝，「放低個電話！」，男子則回應「你有委任證我咪放低囉。點解唔畀錄影？保護自己啊，一陣冒警點算啊？」，並再次要求便衣警員出示委任證證明身份，惟便衣警員擰一擰面後表示，「我係……我係乘客嚟架，你唔好騷擾到我哋啦」。

影片至此結束，未有交代後續。大批網民看後都批評男子做法，「好X反智」、「有晒犯罪證據，播毒WO」、「仲要無戴咁多次，罰錢都阻嚇唔到呢班人」、「害死香港」、「白卡仔，好玩唔玩玩便衣警察」。也有網民表示「冇委任證，講一句便衣就真係便衣咩？」。

港鐵回覆《香港01》指，根據近日車站紀錄顯示，昨日晚上約7時20分，鑽石山站職員收到通知指月台上有兩名乘客爭執，隨即通知並連同警方上前調停及處理，相關乘客隨後停止爭執，約晚上7時40分離開月台。

警方則回覆《香港01》表示，昨日晚上約7時26分接獲港鐵報案，指有人於港鐵觀塘綫列車上發生爭執，人員接報到場，發現一名21歲男子曾經於該列車上未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》（第599I章）；其間一名休班警務人員表露警員身分並要求該名男子妥善佩戴口罩，惟對方不合作，並且情緒激動，大聲喧譁，人員遂向該名男子發出口頭警告，其後該男子回復冷靜。警方指，已就該名男子違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）條例》（第599I章）作出檢控。