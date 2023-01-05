通關攻略｜名額幾多？網上預約須知、限制一覽　北上前記得做呢步

【通關名額／安排／消息／配額／記者會／限制】新冠肺炎疫情持續3年，政府終宣布與內地通關安排。首階段於1月8日實施，將有7個口岸開放，包括深圳灣、文錦渡、落馬州支線，單向人數配額名額共約6萬個，預料1個月有近180萬港人可進入內地。港人「北上」前須先經網上預約，出境時亦要提供多項證明，以下一一話你知。



通關首階段於1月8日實施。（資料圖片）

行政長官李家超下午率領政務司長陳國基、保安局長鄧炳強、醫務衛生局長盧寵茂等官員召開記者會，交代通關詳情。李家超表示，首階段通關將於周日（1月8日）實施，共有7個口岸開放，包括深圳灣、文錦渡、落馬州支線，以及4個海空大橋口岸。

李家超指出，單向人數配額名額共約6萬個，包括陸路口岸5萬個名額，以及海、空、大橋1萬個名額。陸路口岸方面，北上及南下每日總人數各5萬人；海、空、大橋口岸方面，4個口岸不設人數限制，但預計每日單向運力約1萬人，李家超明言，「只要有機票、船票或車票都可以（北上），沒有其他限制」。

限制方面，李家超提醒，港人北上前須先經網站預約指定口岸及時段，並很出示「48小時核酸陰性結果」及成功預約登記證明等，紙本、截圖皆可；南下回港時，香港居民則毋須預約。要留意的是，北上單向6萬個名額，沒有計算「在香港內地人返回內地」，包括在香港持有海外護照的人。

網上預約平台：請按此

預約北上九部曲：

1）登入「香港政府一站通」網頁，每人可最多為三名同行人士預約，同一時段只能持一個有效預約。

2）提供身份證或過境用的證件如護照資料。

3）填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁會設有提示，方便用戶找到簽發日期。

4）可代填最多三位同行人士，若無同行者則預設為0。

5）揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為三個時段，系統會顯示未來八周可供選擇的出境時間日期。

6）提供一個可接收短訊的手機號碼，本港或內地或澳門手機均可，並選擇以中文或英文收取短訊。

7）核對所有資料後按確定，即完成預約。網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。

8）用戶可選擇列印或儲存。

9）如需查詢、更改或取消，則要登入系統，並輸入參考編號及證件號碼。

陸路口岸單向北上名額：

文錦渡：5,000人

深圳灣：1萬人

落馬州支線：3.5萬人

口岸開放時間：

文錦渡：早上7時至晚上10時

深圳灣：早上6時30分至凌晨零時

落馬州支線：早上6時30分至晚上10時30分