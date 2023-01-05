政府公布通關安排　李家超1舉動反惹網民批評：使唔使扣KPI？

【通關名額／安排／消息／配額／記者會／李家超】政府下午宣布香港與內地通關安排，全城引頸以待。本來記者會內容以通關安排為主，惟行政長官李家超於記者會舉行前的一個舉動，反而引起一眾打工仔關注，直斥「使唔使扣KPI（績效目標）？」



政府舉行記者會公布首階段通關安排。（夏家朗攝）

行政長官李家超下午率領政務司長陳國基、保安局長鄧炳強、醫務衞生局長盧寵茂等官員召開記者會，宣布首階段通關將於周日（1月8日）實施，共有7個口岸開放，包括深圳灣、文錦渡、落馬州支線，以及4個海空大橋口岸，而單向人數配額名額共約6萬個。

限制方面，李家超提醒，港人北上前須先經網站預約指定口岸及時段，並很出示「48小時核酸陰性結果」及成功預約登記證明等，紙本、截圖皆可；南下回港時，香港居民則毋須預約。要留意的是，北上單向6萬個名額，沒有計算「在香港內地人返回內地」，包括在香港持有海外護照的人。

政府舉行記者會公布首階段通關安排。（夏家朗攝）

不過，雖然記者會內容以通關安排為主，但由於政府原本公布記者會於下午2時30分舉行，令許多人都等待着，期待會有何公布，惟李家超及一眾官員卻至下午2時58分才出現，足足遲到28分鐘，引來大批網民批評沒有時間觀念，「使唔使扣KPI？」、「打工仔遲到28分鐘會點？」。

而李家超抵達記者會第一句話，就是「祝大家新年進步，事事順利」，以及感謝中央同意全面有序逐步通關。被問到遲到原因，李家超只說「多謝大家關心」，強調「每次都希望發放的消息足夠大家應用，整合發放資料詳盡性」等。