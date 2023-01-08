女生頸痛睇中醫遭伸手入內衣捏胸　1句勁變態　鹹濕大夫下場出爐

身為醫師竟猥褻病人，可說極無恥！台灣發生老中醫猥褻女學生事件，當地1名女高中生上體育課時扭傷頸子，去向85歲中醫求診時，對方卻說要聽肚子，結果一手拿聽診器、一手伸進其衣物下，聽兩下就伸手進運動內衣捏胸，她以為是檢查一部分，但對方突然說「妳的胸部很漂亮」，更被捏胸約1分鐘。女生感到不舒服，最終將事件告訴母親，家人忿而提告。老中醫作供曾否認有摸胸，其律師更稱他有失智症狀況要求停審，但法官考慮後判他妨礙害性自主罪成，下場早前出爐。



台灣有女學生上課扭傷頸，放學到中醫診所求醫卻被摸胸。（示意圖／Getty Images）

案情指，事發於2020年3月，女高中生上體育課時意外扭傷頸項，晚上7時多到新竹家中附近的中醫診所求醫，她在櫃台明確說出自己是頸痛而來。85歲黎姓中醫看診時，為她把脈、量血壓，說肚子有脤氣問題、問月經是否正常，女生當時已好奇，覺得和頸痛問題無關。

女生表示，醫師隨後一手拿聽診器、一手伸進其衣服說要聽她肚子，聽了兩聽後，就把手從下方伸進運動內衣，突然捏她胸部。由於她身穿運動內衣，沒有正常鋼圈胸圍緊，中醫伸手進內衣摸胸令她很不適。她原以為是檢查一部分，但中醫竟說「妳的胸部長得很漂亮」。她有點抗拒後退，並用手擋在胸前，中醫才開始縮手，又說一次她的胸部很漂亮，看診全過程約2、3分鐘，被捏胸約1分鐘。

女生拿藥後一度回頭，問中醫會否亂摸，令護士大驚。（示意圖／Getty Images）

女生表示自己是頸子不適，中醫簡單按了一會頸就開藥方。她覺得很有問題，回家後告訴母親。女生母親指，女兒回家時馬上洗澡，感覺到她不高興，後來女兒轉用簡訊、以文字方式告訴她看中醫時被亂摸胸部。她看到女兒表情很難過，決定提告。

不過，黎姓醫師卻稱用聽診器是聽女生頸部喉嚨及氣管，沒觸診，更沒有女生說的摸胸，解釋自己年紀大看診慢但仔細，聽診過程可能會不小心碰到病人身體。然而，該診所的護士供稱，她有印象女生拿藥後回頭詢問，「醫師是否會亂摸」，診症時她沒有在房內，但聞言後嚇一跳，稱如果觸診覺得不適應該馬上向醫師反映。

女生回家後表現失落，母親發現她被老中醫摸胸後決定提告。（示意圖／Getty Images）

女生律師指，黎男用聽診器在女事主胸部移動時，根本沒提及任何症狀問題，而且更揉捏其胸再說「胸部很漂亮」，證明非單純醫療行為，有刻意猥褻企圖。

案件有另一段插曲，2022年開審時，黎男的律師一度稱當事人出現失智症狀況及有重聽要求停審，多次要求做鑑定。法院委託醫院鑑定，確認黎男可能患有輕度失智症，但認知能力及自我照顧能力未去到心智喪失程度。法官認為黎男對話時能回答案情問題，也判斷他沒有心智喪失的程度，拒絕停審。

法官綜合證供後認為，中醫當時面對是弱勢病患，卻借為少女聽診的機會進行猥褻，破壞醫生病人之間的信任，但念在他年事已高依法減輕刑期。中醫礙害性自主罪成，判監5個月，可易科罰金15萬台幣（約3.8萬港元）。

（綜合）