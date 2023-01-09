12星座實力派抬頭搽鞋仔撞板 金牛獲後生仔助攻、處女或舊情復熾
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報1/9-1/15】火星順行，對於之前所關注的課程、教育及新聞媒體各種紛擾，有進一步的調整。日水在山羊，專業能量強大，受到嚴格的把關檢視，投機取巧者易踢到鐵板。水逆與火星雙子150度影響，對戰意味較強，唇槍舌劍、新舊對立感高。
星象影響：火星順行，日水在山羊，水逆與火雙子150度
12星座個別運勢：
巨蟹：溝通有助解決感情問題，眾說紛紜中穩住事業腳步
人馬/射手：好壞合作機會皆多，職場情場都要明確決策、勇敢告白
山羊/魔羯：跳脫框架揮灑事業魅力，人際互動放輕鬆點
雙魚：職場要示弱、要懂得呼救，感情睜大眼別遷就
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雙子：平常心有助桃花發展，忙碌中多留意健康養生
獅子：事業上相信自我直覺，樂觀自信更有魅力
天蠍：以柔克剛，跳脫職場卡關，緩解感情壓力
水瓶：人氣高、桃花旺、好機會多，工作上好好把握
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白羊/牡羊：人脈上線啟動好心情，交友比戀愛更愉快
金牛：有年下型貴人出現，感情青春路線優於高冷風格
處女：桃花有復合可能，事業上有心想要做出改變
天秤：出遊公開放閃有助戀情加溫，職場有自己人即刻救援
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】