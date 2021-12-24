臉上的痣，千萬別亂畫，小心不知不覺將福氣點畫了！面相學中，臉上的痣又分別代表不同意義，當然也容易成為個人獨特記憶點，像楊丞琳的臉頰痣、全智賢的美人痣等，而從這些面相，不只能看出一個人的個性，還能看出愛情觀唷！



眼下痣（淚痣）

迪麗熱巴這一顆眼下痣，不僅讓眼神更顯無辜感，也象徵感情通常非常豐富、多愁善感，同時也具有較高的同理心唷～不過，也容易因不懂拒絕，而招來爛桃花！

不少人臉上都有痣，原來痣的位置會反映出性格？馬上按圖放大看清楚！

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眉毛痣

眉毛附近長痣的女生，在面相學上代表了解自身優勢，在職場上將發展得非常好，但面對感情，卻容易快速陷入又常多心懷疑。

臉頰痣

像楊丞琳一樣有顆臉頰痣，代表平時雖沉默、低調，卻富有正義感，對不公的事會反抗到底；面對感情，則會展現較強佔有慾。

鼻子痣

全智賢鼻子上這顆痣，又常被稱為「美人痣」！不僅能招財招福，還容易遇貴人，在愛情上也能遇到好的另一半，是幸運之人！

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1. 臉型長

嘴角痣

嘴巴附近的痣，又名「貪吃痣」，以面相學來說是「有福之人」，一輩子不愁吃穿！此外，嘴巴附近的痣，也與說話息息相關，說到做到責任感極強。一般來說，像徐若瑄一樣嘴巴上方長痣，代表個性外向；長在嘴巴下方則象徵個性內向。

下巴痣

跟宋慧喬一樣下巴有痣，象徵個性樂觀不會沈浸於悲傷，但做事卻容易沒耐心、厭煩！在感情方面，總是容易完全投入，認為對方是唯一真愛，但又因不耐煩的個性，搞得戀情非常短命。

脖子痣

脖子上有痣，通常代表有主見、自尊心高。同時，也容易因此與人產生摩擦，在感情中，甚至可能因過度自我中心，而有機會變成恐怖情人！

臉部周圍

而長在臉部其他地方的痣，通常代表個性老實、誠懇，也非常有責任感。在事業或團體中，可以勝任領導位置；至於感情方面，總是想為對方付出一切，但小心這樣的付出，容易成為對方負擔。

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