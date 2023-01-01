2023年12星座開運秘笈　處女投資偏財運佳　這星座出國旅行可開運

來到2023，對很多人來說，2022是個多舛混亂的一年，許多人的生活因為疫情、大環境不佳而深受其擾。



不過，既然來到新的一年，就要展望新的氣象，台灣星座老師白瑜在《11點熱吵店》中為大家公布2023年12星座大翻身的重點，以及開運方法哦～趕緊筆記下來吧！

2023年12星座開運秘笈，準備翻身吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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火象星座：白羊、獅子、人馬

火象星座的人在2023做事情不要想說學好再做，或者先做再說，最好就是邊學邊做，才能抓住機會！自己的創意與表現也要多多展露出來，要大膽讓大家看見！白羊座（台譯：牧羊座）好運來自個人特色，越表現真實的自己越好；開運方式是穿西服或制服。獅子座好運來自學歷知識，把自己在意與好奇的事情一探究竟會更好，脾氣也會比較小，但要多注意太自我會失去家人的支持；開運方式是出國旅行或者小酌。人馬座（台譯：射手座）好運來自創意藝術、孩子、戀愛，要注意容易衝動消費、破財，開運方式可以多搭配閃亮、華麗的配件。

土象星座：金牛、處女、山羊

土象星座的人「錢景」看好，但不要過度驕傲，建議要多修身靜心整理思緒。金牛座好運來自於別人的經驗，自己也要多多休息；開運方式是捐錢和做義工。處女座好運來自偏財，在投資方面有不錯的運氣，但要注意感情被欺騙；開運方式是多跑銀行，對錢不要看得太輕哦！山羊座（台譯：魔羯座）好運來自家人、房地產、居家產品，但要注意容易自卑而自我否定；開運方式是多照顧家人、孝順父母。

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風象星座：水瓶、雙子、天秤

2023風象星座人脈相當廣闊，但在廣闊的前提下，結交的對象要挑，不挑的話可能會被帶衰，而且要記得，不要輕易被身邊的人影響，自己要什麼才是最重要的。雙子座好運來自社團、社群；開運方式是多聽音樂或者買器材，開創不一樣的可能。天秤座好運來自情人伴侶和合作夥伴；開運方式是買花、收藏藝術品，讓自己輕鬆。水瓶座好運來自傳播媒體、兄弟姊妹，注意作息要正常，或者過於理性不通人情，可能會因此錯失機會；開運方式去書店走走讓自己沉澱下來。

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水象星座：雙魚、巨蟹、天蠍

水象星座在2023會因為工作而帶來財運，但要多倚賴團隊合作，不要總是單打獨鬥。巨蟹座好運來自長官、長輩，建立好個人口碑很重要；開運方式是戴珠寶、水晶，幫助自己直覺更強。天蠍座好運來自工作同事、生活圈或鄰居；開運方式就是整理居家環境，可以試著斷捨離。雙魚座好運來自正財運，工作要多努力，長期投資也很好，注意會有點社交恐懼，若需要的話換社交圈也不錯；開運方式是家裡多擺盆栽或多出去大自然的環境。

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