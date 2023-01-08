搶藥？網傳黑衣女子一次過掃光45盒喉糖　貨架清零　網民怒鬧自私

近日市面上屢聽聞治療傷風感冒、退燒止痛的藥物斷貨，網上瘋傳1張照片，指有市民發現連鎖個人護理店的貨架上所有的喉糖被人一掃而空，隨即見到1名身穿黑衣、說話帶口音的女子拿着大批喉糖去付款，總數多達45盒。有網民質疑如此大量的喉糖不是個人服用，斥責她搶藥，又批評此等行為無恥兼自私，「搶藥無人性」、「1個人點食啊，食到糖尿咩…肯肯定係貴價賣返出去啦」、「非常時期，應該限購」。



有市民發現有1名女子大手購入貨架上所有喉糖，而總數為45盒。（「中女講呢啲」FB圖片）

根據facebook專頁「中女講呢啲」所指，稱收到友人傳來照片，指在連鎖個人護理產品店購物時，發現前方有1名「口音唔純正」的女子，大手購入貨架上所有喉糖，經職員點數得知多達45盒喉糖。由於女子結帳動作緩慢，令後面等候付款的人不滿。而從照片可見，該名穿黑衣、束高髻的女子站在收銀處，收銀台上放了大量的喉糖，而職員似在點算數量。

版主指出「家下真係乜X都搶，聽聞尿片、止痾藥都斷X哂貨」，而市面上撲熱息痛藥亦同樣缺貨，令人擔憂。為免有需要的人沒有藥物，她認為消費者應當自律，而藥店亦可以設立限購數目，「以防啲自私精或炒家大量入手」，又直言「再唔監管真係失晒控」。

該則帖文被多次轉載，不少網民狠批照片中的女子自私，斥責她「搶藥」的行為，「買咁多好明顯唔係自用啦！」、「就係因為呢啲人，大家先冇藥看門口」、「見到呢啲真係想爆粗」、「唉！畀呢啲人累死，咩都搶」、「買自己需要嘅唔得嘅，係要出嚟搶晒貨架啲貨」，亦有人反諷女子「新年做禮呀」、「嗒到脷都損」。

（facebook專頁「中女講呢啲」）