駝鹿在鏡頭下突然作出這行為　2000萬人看傻：剩我不知道牠會這？

比半個人還大！國外一名網友近日查看家門口的攝影機，發現有頭巨大的駝鹿（Moose）在院子閒晃，令一家人驚訝的是，巨鹿突然全身抖動，瞬間把厚實的鹿角摔到雪地發出沉悶聲響，下一秒連自己也嚇到趕緊離開現場。



抖音帳號@akfattruck在上個月分享了這段奇妙的影片。在某個寧靜的夜晚有頭鹿進到院子，停住不動幾十秒之後，身體突然打冷顫般一陣狂抖，還能聽見像是東西在磨擦的聲音。

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接著一聲巨響頭上的超大鹿角竟然噴飛在雪地，就連當事鹿似乎也沒料到這幕，嚇得趕緊逃開。

該支珍貴的影片至今已突破2000萬次點閱，超過2萬則留言紛紛表示「所以只是…掉下來了？」「就像攪拌器的刀片一樣彈出來」「千載難逢的機會」「只有我不知道他們的鹿角會脫落嗎」。原PO一家人事後也去將鹿角撿回家，超乎想像的重量和尺寸讓他們印象深刻。

駝鹿是世界上最大的鹿科動物，一個鹿角通常可以重達40磅（約18.1公斤），在每年冬季會看到鹿角脫落的情況。值得一提的是，鹿角是世界上生長速度最快的骨頭，根據美國魚類與野生動物管理局（U.S. Fish & Wildlife Service）介紹，一頭健康的駝鹿每天可以長出約1磅重（約453公克）的鹿角。

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