野生捕獲激罕長耳鼠條尾長過身體2倍　真身竟是100大瀕危種之一

《寵物小精靈》都是真的。最近一段影片在網路瘋傳，一隻長相與著名遊戲《寵物小精靈》系列比卡超相當類似的小老鼠出現在路邊，牠有著長長的耳朵跟尾巴，身體毛茸茸又嬌小，像是老鼠與兔子的混血，讓不少網友瘋傳這隻可愛的小老鼠是什麼品種。



綜合陸媒報導，大陸新疆自治區有民眾在路邊發現一隻長得像老鼠又不像老鼠的生物，該隻生物擁有小小的毛茸茸的身體，卻長著長長的耳朵與長長的尾巴，拍攝者伸手摸了一下小老鼠的長長尾巴，相當好奇這是什麼品種。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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影片曝光後吸引超過50萬人觀看，網友們都在熱議這是什麼動物，有網友留言表示「長得跟《寵物小精靈》的比卡超好像」、「尾巴長長又長毛好像掃把」、「好神奇的動物，不過好可愛」、「不覺得很像老鼠跟兔子的雜交種嗎」。

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有專業網友跳出來解答這隻像是老鼠的動物其實是「長耳跳鼠」，僅分布在大陸蒙古、甘肅省、新疆東西部地區，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為全球100大瀕臨滅絕物種是非常珍貴的動物。

長耳跳鼠是跳鼠科長耳跳鼠屬唯一的種類，因為耳朵特別大才被稱爲長耳跳鼠。長耳跳鼠大多喜歡在夜間活動，白天則會待在地下的洞穴裡。由於居住環境遭到嚴重的破壞，近年來長耳跳鼠的生存受到了極大的挑戰，目前牠們已經被世界自然保護聯盟列為瀕危物種之一。

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