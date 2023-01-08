黑松露定黑炭？「黑燒鵝」照瘋傳　食客大讚皮脆勁香　網民話嚇人

燒鵝吃得多，黑色燒鵝你食過未？有網民日前發文，表示在某海鮮酒家品嚐了十分特別的「黑松露玻璃燒鵝」。只見燒鵝的表皮黑黝黝的，與一般燒鵝的深啡顏色大相徑庭，不知情的人還以為是燒焦了的「黑炭鵝」。雖然樓主大讚「層皮勁脆，非常香」，強調不是燒焦，但網民被相片嚇怕，笑問「係咪黑天鵝嚟？」，有人更先內為主稱不敢吃，形容「個樣都幾嚇人」。



從照片可見，該份燒鵝的表皮烏黑油亮，而肉質就呈嫩粉色（fb專頁「香港燒鵝關注組」圖片)

該名網民在facebook專頁「香港燒鵝關注組」發文，稱該味「黑松露玻璃燒鵝」頗具特色，「層皮勁脆，非常香」，其特色除了表皮酥脆呈亮黑色外，醬汁亦添加了黑松露，她又謂「真係唔知點樣可以燒到黑色但又唔係燶」。從照片可見，該份燒鵝的表皮烏黑油亮，而肉質就呈嫩粉色。

雖然樓主表示「黑色燒鵝」極具新鮮感，似是讚不絕口，但有不少網民都認為燒鵝的外皮極似燒焦了的木炭，還有人誤以為是烏雞，「我以為是舊炭？」、「黑成咁，成隻烏雞咁，真係未懂欣賞」、「似烏雞又似炭，但就係唔似燒鵝」、「我孤陋寡聞，睇來睇去都係…燒燶咗」。

另外，有人認為美食講究色香味俱存，而燒鵝的顏色並不誘人，「幾好食都假，黑都咁」、「熄燈食應該味道提升一檔」。不過，有人就以竹炭食物作例子反駁，「竹炭麵包都黑色啦，咪又係咁多人食」。

（FB專頁「香港燒鵝關注組」）