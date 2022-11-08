高手！荃新天地茶餐廳現鼠蹤　樓面阿姐用掃帚制服　網民：好身手

難道捉老鼠是樓面姐姐必備的技能？有2名港男昨早（6日）於網上發文，同樣表示在荃新天地1間連鎖港式茶餐廳，發現有樓面姐姐勇猛地用掃帚捉老鼠，2人拍下大戰過程與網民分享。網民紛紛留言讚賞「阿姐好嘢」、「好身手，抵加人工」，又笑言「明顯表演緊峨嵋派嘅棍法啦」。《香港01》正就事件向餐廳查詢。



荃新天地1間連鎖港式茶餐廳出現鼠蹤。（fb群組「荃灣人」）

其中1名港男於fb群組「荃灣人」發文表示，「靚姐大戰米奇」，只見照片中有隻肥大的老鼠於地上亂竄，1個發泡膠箱翻倒在地，廚餘撒了出來，估計是大戰期間弄翻。不過「天下武功，唯快不破」，當老鼠逃至牆角往上爬時，樓面姐姐使出1招掃帚棍法，成功按着老鼠令其動彈不得。幸好最接近老鼠的2張桌子當時未有食客坐下，不過其中1張照片右下角就拍到桌上放有1碟通粉和1杯奶茶，估計是有食客邊吃早餐邊目擊姐姐大戰老鼠過程。

另1名港男則於「香港茶餐廳及美食關注組」發文表示，「樓面姐姐掃把大戰老鼠！掃把㩒住咗老鼠搵人幫！」，形容得十分「肉緊」，他同樣拍到樓面姐姐用掃帚將老鼠按在牆角上。

不少網民留言大讚樓面姐姐，「神人，米奇極為敏捷難捉」、「阿姐夠膽色，佢哋請樓面係咪會加多句：不怕老鼠」、「女俠，好武功！」。有人指出，「米奇都幫襯，啲嘢應該有番咁上下水凖！」、「你表面讚阿姐，間舖多謝你，你等於公開同大眾同食環講佢有老鼠，食環得閒落去突擊佢一次，有時都幾煩」。

有網民則說飲食業難以杜絕老鼠，「其實度度都有，只不過係睇到定睇唔到」、「我做洗廚房抽氣扇，半夜去洗，10間10間都有老鼠，5星酒店都有」、「做飲食其實好難避免，有嘢食老鼠自然知道，老鼠好聰明，做過幾間都有，只不過白天通常睇唔到，夜晚人走晒先出嚟」、「從來都係眼不見為乾淨，以前做飲食時啲師兄話：冇老鼠嘅食肆先得人驚，即係你啲廚餘連老鼠都毒得死」。