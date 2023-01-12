學識用智能手機　70歲阿公狂睇AV致中毒　孫女幫修理見一幕勁尷尬

活到老發現「新大陸」，反應令人相當衝擊！有女生於網上論壇發文表示，日前公公的智能手機中毒，請她幫忙處理，沒想到意外發現公公手機的YouTube和Google充滿了「AV（成人影片）」。而最令樓主最震撼的，是公公竟然用Facebook偷看其朋友的比堅尼火辣照片，令她崩潰尷尬，「我真的不知道該氣還該笑」。



阿公學會用智能手機後，竟發現新大陸。（示意圖／資料圖片）

該女生於台灣討論區「Zuvio」以「阿公偷看我朋友比堅尼照」為題發文，表示去年幫70多歲公公買了一部智能手機，並悉心教導使用，「（公公）現在已經都會（使用智能手機）了，還會上Google跟yt（YouTube）等等的，基本上就像是一個年輕人」。

直至日前公公手機中毒，請樓主幫忙處理，結果她發現公公手機竟充滿成人色情資訊，「yt在看一堆色色的影片，都是國外的，Google也都查一堆18禁的，難怪手機會中毒」。

樓主發現公公手機竟滿滿都是成人色情資訊。（網上圖片）

樓主於是提醒公公「不要亂點有的沒的」，惟當她打開Facebook時，畫面更加衝擊。公公竟然正在看其朋友的比堅尼火辣照片，「他的fb點開進來是我朋友的個人檔案，就是比堅尼很火辣那種，相簿裏也有我朋友照片。只能說我阿公好色啊，都快不行了還能這樣欣賞」。

樓主又說，知道公公的「秘密」後不知道「該氣還該笑」，直言相當尷尬：「重點是我朋友還常常來我們家裏，整個感覺都不對勁哈哈。想到都不太好意思約我朋友來我家了……」

樓主知道公公的「秘密」後不知道「該氣還該笑」，直言相當尷尬。（示意圖／GettyImages）

帖引來網民熱議，不少人笑言「嗯，只能說男人不分年紀都很色？」、「不服老啊」、「男性本色欸哈哈」。也有網民「錯重點」，求樓主分享朋友比堅尼照片，「妳的朋友比堅尼照片呢？」、「我只要我的比堅尼」。亦有網民估計，阿公可能誤點了「彈出廣告」導致手機中毒。