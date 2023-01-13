結婚數年老公晚晚要咁做受不了　人妻崩潰想離婚：35歲就唔掂…

夫婦間一旦生活有磨擦，隨時大件事！有港女人妻於討論區發文表示，其丈夫近年開始耐力不足，晚上睡覺時又經常起身上廁所吵醒她，令她受不了相當困擾，更萌生離婚念頭。帖文引來網民熱議，紛紛勸她三思，「腎虧啫，唔使離婚嘅！」、「同佢睇醫生啦」；也有網民分享自經歷，建議她與丈夫分房瞓減少影響。



有港女人妻於討論區發文表示，其丈夫近年開始耐力不足，晚上睡覺時又經常起身上廁所吵醒她，令她受不了相當困擾。（示意圖／gettyimages）

該港女人妻於香港討論區以「老公35歲就唔掂，困擾到我想離婚」為題發文，指與老公結婚數年，老公近1至2年開始耐力不足，更甚者，老公去廁所小便要花費幾分鐘，夜晚睡覺時頻頻醒來要上廁所，令她受不了想離婚，「瞓喺佢隔籬成日俾佢起身嘅動作嘈醒，困擾到有離婚諗法」。

樓主強調「離婚」想法只是「諗下」，又透露其老公2年前有前列腺問題，情況一度轉好，但轉工後要捱夜及應酬，「間唔中小便會kick kick下，即係滴滴仔咁」，故擔心是否病情復發。

人妻表示，「瞓喺佢（老公）隔籬成日俾佢起身嘅動作嘈醒，困擾到有離婚諗法」。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，直指「（老公）腎虧啫，唔使離婚嘅！」、「三十五就前列線肥大？你老公本身啲營養平衡都好差」、「同佢睇醫生啦」。亦有網民笑言可找人試探老公，看究竟是生理問題還是心理問題，「畀個閨密試探下佢」。

也有網民分享自身經歷，「我情況類同，所以好早已經分咗房瞓」、「有朋友老公又係咁，睇中醫話前列腺有問題，佢keep住每個月要使幾千蚊睇中醫先有好轉，但真係好大使費」。

另有網民認為，老公辛苦工作養家，樓主卻因小事想離婚，並不要得，「男人為頭家咁搏，結果你諗法係離婚」。樓主之後回應，「呻下啫，我都有返工，大家一齊努力嘅，同埋我係冇出軌，離婚只係一時衝動心情唔好嘅時候呻下出post都想俾人鬧下，睇下有幾多sis（絲打）遇到過咁嘅情況」。