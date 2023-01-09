好驚險！馴獸師表演途中被獅子撲咬　同場妻及時出手救回一命

俄羅斯馬戲團發生駭人意外，馴獸師與獅子同台表演時，突然2隻獅子打鬥起來，他想分開牠們時，突被另1隻獅子咬住他，恰巧同場另一位馴獸師是他的妻子，立即出手幫他解圍，丈夫得以活命，雖然他當時已被咬至多處受傷，仍用企台掟向襲擊他的獅子泄忿。拍下事件的影片在網上瘋傳。



綜合外媒報道，俄羅斯1個可容納1,200名觀眾的索契國家馬戲團（Sochi State Circus）早前發生驚險意外。從網上影片可見，42歲阿列克謝（Alexey Makarenko）當時在舞台上與獅子表演，其中2隻獅子突然打鬥起來，阿列克謝遂上前分開2隻獅子，其間1隻獅子突然從後撲擊他，咬住他不放。

同台演出的妻子奧爾加（Olga Borisova）也是馴獸師，立即上前以鞭子驅趕獅子，而工作人員亦用水炮及燈光來嚇退牠，最終成功擊退獅子，而已受傷的阿列克謝則隨手拿起1個企台擲向襲擊他的獅子泄忿，之後再與妻子跳一段舞及鞠躬後才下台。

馬戲團證實阿列克謝遭到獅子攻擊，全身多處嚴重受傷。（facebook）

可是當時有些觀眾以為獅子施襲也是表演，而馬戲團證實阿列克謝遭到獅子攻擊，全身多處嚴重受傷，今次幸得妻子在場反應敏捷才保住性命。