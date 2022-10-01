《獅子王》真實上演？狒狒抱走小獅子看似領養好溫情　真相極殘酷

跨物種的親情或友情總令人動容，但有時真相不是如表面上看似的溫馨。有一名旅遊業者看到一隻狒狒抱走一隻小獅子，並溫柔幫牠理毛，直呼這畫面非常難得，不過結局可能相當殘酷。



南非克留格爾國家公園（Kruger National Park）旅遊嚮導Kurt Schultz 2020年在園內拍照，赫然看到一隻狒狒夾帶著一個毛茸茸的東西脫離了猴群，他等了將近一小時才確定那個小東西竟然是一隻幼獅。

【圖輯】與小獅子「溫情互動」背後真相極殘酷 狒狒真正目的竟是…👇👇👇

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Schultz看著狒狒抱著小獅子穿過馬路跳進樹叢裡，全程給牠「抱緊緊」，到樹上坐定後像一個慈愛的母親般不斷撫摸著小獅子，偶爾給牠梳理毛髮，清理跳蚤和蟲子。他表示從業20年來，從來沒見過這種景象。

他表示狒狒聚集的地方剛好是豹和獅子外出狩獵時會將幼獸藏匿的岩石丘，而這隻狒狒顯然因找到這隻小獅子而興奮不已。當Schultz再次回味他拍攝的鏡頭，赫然發現這隻狒狒竟然是公的，這讓整個互動顯得更罕見離奇。

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雖然這對狒狒和幼獅的互動看起來像迪士尼電影《獅子王》（The Lion King）裡的辛巴（Simba）和拉飛奇（Rafiki）一樣夢幻溫馨，Schultz卻透露殘酷真相：一般而言當狒狒抓到豹或獅子的幼獸，並確定無成獸保護，就會立刻殺死牠們。

Schultz推測這隻小獅子先前應該沒受傷，但後來狒狒用尖銳牙齒叼著牠移動，小獅子痛到叫出聲來。他不確定這個小傢伙事後是否生還。之後的幾天，園內嚮導仍持續關注小獅子的動向，雖然還是有見到狒狒群，但已沒能看到幼獅的蹤跡，可能凶多吉少。

克留格爾國家公園官方表示，不管是園內嚮導還是管理員都不會介入這種非人為的天然威脅，雖然對人們來說或許覺得很殘酷，但對狒狒而言，對付獅子這種天敵不是你死就是我亡，這是大自然界的定律。

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