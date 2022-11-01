恐怖！獅子叼走3歲童　田野尋回食剩頭及腿　當局未捕獲「兇手」

印度近日發生可怕的猛獸吃人事件！1名3歲男童和父母在林間散步時，1頭猛獅突然撲出，在男童父母眼前將其拖走。當局徹夜搜救，可惜最終只能找到男童殘缺的斷肢，包括頭部及腿部，相信餘下的大部分身體已被猛獸當成「食糧」，而該頭「食人獅」仍然下落不明。



印度3歲男童梅達和父母在林間散步時，突然被1頭猛獅襲擊並拖走，最後當局只找回他不完整的屍身，相信消失的部位已被獅子吃掉。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，印度古吉拉特邦的薩瓦爾庫恩德拉鎮（Savar Kundla），3歲男童梅達（Nitin Rakeshbhai Mehda）與家人住在甘夏姆納加爾村（Ghanshyam Nagar）一所家庭農場內。由於農場接近薩瓦昆德拉山脈，因此梅達一家不時到附近林間散步。事發於10月27日下午6點，梅達與父母從附近森林地區準備返家時，突然遭到1頭獅子襲擊，梅達就在父母眼前被猛獸拖走，不知所終。

家屬即時報警求助，警方出動大批警力徹夜搜索試圖拯救梅達，可惜最終於28日上午，在距離梅達被抓地點不遠的田野間找到了他散落地上的斷頭及殘破的腿部。由於梅達的軀幹及上肢就仍未被尋得，當局懷疑消失的屍塊已被抓走他的野獸吞下。

縱然目擊者及環境證據顯示，抓走男童梅達的就是獅子，但森林保護署發言人扎拉（Rajdeepsinh Zala）就表示此刻未能完全肯定該吃人的野獸是獅子還是豹，「當時來自中央邦的一戶農民家庭正步行回家，男孩被一隻野生動物襲擊並拖走，很可能是一頭獅子。」當局又指已經放置了4、5個籠子陷阱在事發地區周邊，以抓捕殺人的獅子或豹，但直至28日晚間仍未有成效，意即該頭吃人猛獸仍然「逍遙法外」。

（綜合）