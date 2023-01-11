沙田人好有錢？重臨新城市廣場　驚見吃飯平均$150　網民呻食唔起

新城市廣場為沙田的地標之一，假日更是人山人海。有網民近日發文慨嘆，早前久違地到新城市廣場閒逛，才發現新餐廳均要價不菲，餐點平均150元，又稱商場內的人大都身穿潮牌，「個個着潮牌，細路都着牌子衫，同我細細個差好遠」，坦言「好似自己唔屬於呢個地方咁」。



有網民發文慨嘆，稱自己久違地到新城市廣場閒逛，才發現新餐廳均要價不菲，商場內的人大都身穿潮牌，與自己印象中的新城市廣場天差地别，坦言「好似自己唔屬於呢個地方咁」。（資料圖片）

樓主在連登討論區以「去一轉沙田新城市，覺得依家D人好有錢⋯」為題發文，稱自己很久沒有去過沙田新城市廣場，直至最近才到該處閒逛，未料許多舖位已轉手成各款咖啡店、新式日本Fusion菜（混合菜）餐廳或蛋糕店。他本打算一試新餐廳的質素，但看過餐牌後不禁卻步，「叫樣嘢都平均$150，仲要細細份」，雖然餐點較貴，樓主卻看到大部份餐廳均滿座，食客叫滿一整桌食物。

樓主後來改往某台灣餐廳，以為鹽酥雞飯和珍珠奶茶會較便宜，「點知淨係個飯都過百，杯珍珠（奶茶）仲$48杯，即刻冇叫行返出來」。樓主又前往新開張的「歡樂天地」，希望重溫兒時回憶，怎料發現所有遊戲每次要花12至16元，不禁慨嘆「見人哋一家大細玩得好開心，掟彩虹，揈錢咁揈，我自己就唔捨得玩……望住個細路玩」。

樓主又前往新開張的「歡樂天地」，本希望重溫兒時回憶，但最後卻因要價太高而放棄，只能站在一旁看着其他小朋友玩。（歡樂天地 The Wonderful World Of Whimsy圖片）

樓主續指，商場內有許多年輕夫婦，「個個着潮牌，細路都着牌子衫，同我細細個差好遠」，走遍整個商場，所有東西均要價數百元，眼見別人不停吃喝玩樂，一家人食飯估計要花上500至700元，自己卻不捨得花錢，「好似自己唔屬於呢個地方咁」。最後他只好離開新城市廣場，到禾輋找了間茶餐廳用餐，直言不解怎會有人願意在商場內大灑金錢，「真心唔明啲人點解可以搵咁多錢，食得起，玩得起……係咪個個月入10萬㗎？」。

帖文隨即引來網民討論，紛紛指「人哋捨得使錢啫」、「換個角度，月月使晒啲錢叫唔叫有錢？」，也有人表示新城市廣場一早改行高檔路線，不停有貴價餐廳進駐，已非過往適合學生流連的地方，「自從拆噴泉之後已經唔係行大眾化路線」。樓主亦附和留言，「我都唔明，點解變成同又一城一樣咁？以前新城市真係唔係走呢個路線，陽光餐廳、馬里奧餐廳、麥記之類，（而家）愈來愈式微啲街坊小店」。