沙田打工仔商場食飯盒慘跌筷子　暖男走近咁樣做：佢溫暖咗我個心

自上月港府宣布晚市禁堂食及收緊一系列社交措施後，買外賣或食飯盒成為了市民的「新常態」。有打工仔近日發文分享窩心經歷，指上周六（19日）下班後在沙田一商場進食外賣晚餐，惟開餐時已不幸跌了筷子，1名暖男看到過程，竟特意走近送上新筷子。樓主指男士的行為看似微不足道，卻令她非常感動，直言「今晚好凍，我個晚餐都好凍，但佢溫暖咗我個心」。



有打工仔發文分享窩心經歷，指下班後在沙田一商場進食外賣晚餐，惟開餐時已不幸跌了筷子，1名暖男看到過程，竟特意走近送上新筷子。（fb「沙田之友」圖片）

該名打工仔講述好人好事經歷，指上周六下班後約8時45分，於沙田新城市廣場買了外賣飯盒作為晚餐，沒料「一開餐就跌咗一隻筷子，就唯有將菜同肉都『扒』入口」。

吃至一半時，樓主見到1名男士走近，起初她以為對方是商場職員，「我心諗咩事呢，係咪要趕我走呢，我已經食得好快」。沒想到同樣手持外賣的男士對她說：「小姐呀，頭先我見你跌咗隻筷子，所以我拎過對畀你。」對於男士突如其來的暖舉，樓主一時未能反應，驚喜得「聲都變埋咁多謝佢」。

雖然男士只是簡單的送上餐具，但樓主卻非常感動，「今晚好凍，我個晚餐都好凍，但佢溫暖咗我個心」。（資料圖片）

事後她特意於「沙田之友」的facebook群組發文，希望再次感謝對方，「我本身唔係住沙田，不過喺沙田返工。我唔知呢位好心嘅先生喺唔喺group，但我好想借呢度再多謝佢一次」。雖然男士只是簡單的送上餐具，但樓主卻非常感動，「今晚好凍，我個晚餐都好凍，但佢溫暖咗我個心。喺度祝佢同各位沙田人身體健康，好人一世平安」。

帖文獲得大批沙田街坊讚好，大讚男士細心助人，又感嘆打工仔在寒夜下只能捱飯盒，「真正香港人係好有愛的，自細阿媽教落，助人為樂」、「莫因善小而不為，苦日子中的暖流，大家一齊努力加油」、「辛苦晒，天寒地凍又落雨要當街食嘢，加油保重呀」。亦有人笑言事件或能成為「筷子情緣」的開端，「一段可歌可泣嘅愛情故事，由筷子開始」。

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