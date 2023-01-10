好驚！村屋驚現大蜈蚣　港媽嚇到腳軟　為2歲孩頂硬上用鞋拍死

保護孩子是媽媽的天性！有住村屋的港媽日前於網上發文表示，在家突然發現有條大蜈蚣出沒，雖然她十分驚慌，「嚇到腳都軟」，但為了在旁的2歲孩子，她鼓起勇氣用鞋拍死蜈蚣。帖文引起熱議，有網民大呼「好恐怖」，有人則提醒「有公一定有乸在附近，小心啲找找」。



該名港媽於fb群組「香港滅蟲關注組」發文貼出照片，只見垃圾鏟上有條褐色的大蜈蚣，她直言「我驚呢啲嘢」，但「最緊要係有個兩歲bb喺隔離」，她擔心孩子的安危，故硬着頭皮用鞋拍死蜈蚣。

有網民留言提醒，「通常一對出沒，留意下」、「仲要睇下兩公婆會否已生下一代」、「聽老人講：蜈蚣只可放生，唔可以殺死」。有網民猜測，「可能啲渠入屋」，有人則說「村屋好正常」，並建議「你可以喺上水的五金舖買啲硫磺粉，撒喺屋企四角或者暗角位，屋企裏面暗角位都可以撒的」。

有網民稱相中的蜈蚣不算大條，「我見過剩係個殼，都有BB手臂咁粗」，有人笑言「畀我見到就好，用嚟餵魚（龍吐珠），我在魚店買手指尾咁大要$20/1條」。

根據食環署防治蟲鼠事務諮詢組簡訊，蜈蚣又名百足，體幹細長而扁平，每個體節有一對附足，我們經常見到的蜈蚣，附足都少於31對。蜈蚣喜愛潮濕陰暗的環境（例如石頭下面及有腐葉雜草覆蓋的地方），為找尋食物，偶爾也會爬入屋內。蜈蚣是肉食動物，利用一對有毒的爪捕食小昆蟲或動物。牠們隨時準備攻擊獵物，但如察覺到有危險，便會立即逃循。然而，蜈蚣也會用毒爪作為防衞。大部分蜈蚣的叮咬只會引起局部反應，但有些人或會對某些品種的蜈蚣毒液產生過敏反應。因此，如被蜈蚣咬傷，應盡快看醫生。

下述環境改善措施有助防止蜈蚣進入屋內︰

1. 徹底清除處所四周的垃圾、木頭、腐葉堆、木板、石頭、磚塊及其他廢置物品

2. 把有機垃圾放進可蓋緊的垃圾桶內

3. 把食物放進雪櫃或可蓋緊的容器內

4. 用水泥修補牆壁和地板的裂縫及罅隙

5. 經常仔細修剪處所附近的雜草

6. 把靠近房舍的草叢和懸垂樹枝剪去，因為蜈松有時會沿着樹枝爬入屋內

7. 在門窗四邊的虛位圍上金屬或橡膠條

8. 保持紗窗狀況良好，確保紗窗緊貼窗框

