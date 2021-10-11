女子睡覺耳朵劇痛驚醒　5cm蜈蚣入耳掙扎到出血　正確要這樣殺蟲

蜈蚣鑽入耳，聽到也令人毛骨聳然，實在太恐怖了！內地1名女子早前在睡夢中因疼痛驚醒，發現有蟲走進耳中，但家人出盡方法都未能將活蟲取出，最後只能到醫院求助。醫生發現，女子耳朵中的竟然是1條長達5厘米的蜈蚣，更因牠不斷掙扎而弄至耳內流血。最終醫生將石蠟油灌進女子耳朵，令蜈蚣窒息死亡再取出，只見整條蜈蚣染血，十分恐怖。

女傷者幸無大礙，她其後表示家在山邊，可能是因為沒有關窗，令蜈蚣有機可乘爬進屋，其後再鑽入其耳中，家人曾使用工具掏耳想把蜈蚣抓出但不果。醫生提醒巿民，如遇到昆蟲入耳，為免減低傷害，正確方法是將食用油、甘油、香油或滴耳液等液體倒進耳中，令昆蟲窒息死亡，然後再到醫院求助。



李女士睡覺時耳朵突然傳來劇痛，到醫院求醫後醫生從她的耳中取出1條蜈蚣。（網上圖片）

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居於江蘇省連雲港李女士於上周一（4日）早上在家人陪通下到醫院求醫，一到醫院就大喊：「醫生，我耳朵裏爬進一條蟲子，太疼了！」她指睡覺時覺得耳朵不適，像是有東西鑽進去，而且感到劇痛萬分。即使家人幫忙檢查，再以各種工具掏耳朵，他們還是找不出異物或是致痛原因。

醫院當值醫生林秋紅以耳內鏡檢查後，就直叫不得了，因為在李女士耳朵內的是1條還活着的蜈蚣，而且因為體積大，掙扎時不斷亂鑽，令李女士耳朵受傷流血。林秋紅醫生立即將石蠟油滴進李女士的耳朵，令蜈蚣窒息粘附靜止，不會再在耳道內活動。同時石蠟油作為潤滑劑，將可以減少蜈蚣取出時可能造成的損傷及方便取出。

李女士當時感到十分疼痛，到醫院後才知道走進耳朵中的是蜈蚣。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

只消2分鐘，醫生已成功取出蜈蚣，該蜈蚣長達5厘米，取出時已死亡，但全身沾血，可能牠曾在李女士耳內激烈掙扎。醫生其後為病人檢查及清潔耳道，她幸無大礙。



林秋紅醫生查問事發經過，李女士指家住山邊，晚上天氣熱沒有關窗，懷疑蜈蚣因而從屋外爬進屋內，最後更鑽進她的耳朵。

林醫生提醒民眾，如果遇上昆蟲爬進耳朵，首先是不要慌張，不要用工具掏耳朵。她指昆蟲在耳道內爬行時，除了會引起劇痛，更可能會傷及鼓膜，建議可以先將食用油、甘油、香油或滴耳液等液體倒進耳中，令昆蟲窒息死亡，或使用酒精及對皮膚無毒性的殺蟲劑，麻醉或殺死耳內昆蟲，其後再到醫院求助。她亦建議在家中安裝紗窗及做好家居清潔消毒，以免小昆蟲爬進屋中。

（揚子晚報）

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