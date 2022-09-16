恐怖！村屋廚房鋅盤突然鑽出巨型蜈蚣　網民勸小心：通常1對出現

村屋一向較多蛇蟲鼠蟻出沒，有住村屋的網民日前發文，指一早起床就在廚房的鋅盤中發現1條巨型蜈蚣，於是慌忙用鉸剪夾着，最後用滾水將牠淥死。但屋主百思不得其解蜈蚣是如何從鋅盤處爬出，又直言「真係有陰影」。



樓主在facebook上分享了一張以鉸剪夾實蜈蚣的照片，表示日前在廚房鋅盤發現了1條大蜈蚣，估計是從去水位推開濾網鑽出。（「香港滅蟲關注組」facebook圖片）

該名網民日前在facebook專頁「香港滅蟲關注組」發文，稱其一早起床就在廚房的鋅盤中發現1條巨型蜈蚣，樓主不懂為何已關好門窗，仍會有蜈蚣出現，而且還是在鋅盤位置發現，「唔明佢點入屋，會有可能係廚房鋅盤爬上來嗎？」。樓主回應網民時表示廚房地下有去水渠，但他一直有定期倒水並以膠紙封着，故蜈蚣不可能從地下去水渠爬入。樓主又指夾過蜈蚣的鉸剪已被丟掉，至於蜈蚣的下場就是「用滾水淥死」。

帖文引來網民熱議，不少網民都高呼恐怖，「嚇都嚇死喎」、「好大條喎」、「咁大隻好得人驚」、「好驚屙屙下係馬桶爬出嚟」。有人就提醒樓主蜈蚣通常1對出現，又着他留意去水位，「通常一對出現，留意下另一條」、「廁所、廚房去水位，都有機會入」；另有人問及樓主如何處理時，有網民就搞笑地引用《神雕俠女》中洪七公吃蜈蚣的情節，直指「世上只有洪七公可以對付」、「好味！」。