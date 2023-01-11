四捨五入？的士車費$110.4乘客付齊頭被追4毫　付$120只找這個數

的士找續四捨五入法則好難明？有市民日前坐的士時車費剛好是110.4元，他下意識自行四捨五入給了110元，但司機則重申要給4毫子，他便給了120元車資，「最奇嘅事就嚟啦，竟然係找$9畀我」，他遂要求司機找回6毫子，並質疑收錢只會「五入」而不會「四捨」，是雙重標準。事件引來熱議，雖有網民認為司機做生意從來只會收多不收少，「啲咁小嘅事就唔好搬出嚟講」，但亦有的哥稱從不收尾數，「大家舒服」。



有網民坐的士車費是$110.4元，他下意識付了$110，結果司機要他給尾數4毫子。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，抱怨平時坐的士時，「各位的士大佬都鍾意找錢嗰陣四捨五入，但收錢就唔會四捨嘅」。日前他在石峽尾乘的士到青衣，埋單車資是$110.4元，「我潛意識就畀110元」，覺得司機會四捨五入免去4毫子車資，「你可以話我X街畀少4毫子」。殊不知司機強調是「$110.4」，要求他付足，「咁我收返張$10，畀$20佢找，但最奇嘅事就嚟啦，竟然係找$9畀我」。他即要求司機找回6毫子，「又話我老土，其實你唔計我4毫，我又做咩同你計6毫」。

樓主指平日坐的士，如果時5元以內的找續他未必要找，「當然睇司機啦」、「找唔找就好閒，你點對人，人點對你」，有時上的士如果司機說早晨，「其實已經令人搭車個感覺唔同晒，咁嗰幾蚊雞有咩好計嚟計去」。他指純粹發文笑一笑，平日10元8塊的散銀身上可能會有，「呢個年代有幾可有毫子喺身」，最後那名司機「搵咗分零鐘，終於搵到毫子找畀我」。

有的士司機笑言從不會收車費上的尾數毫子，「大家都舒服啲」。（示意圖／資料圖片）

事件引起熱議，有人揶揄「啲咁小嘅事就唔好搬出嚟講啦」、「做生意嘅，收錢不嬲只有收多，唔會收少㗎啦」，更批評樓主也和該司機是同一類人斤斤計較。樓主反駁，事情重點是司機雙重標準，「你同我計就ok，我想收足我嗰份就要體諒你呀」。

有網民笑稱也遇過同樣情況，「係真的，我都唔明」、「有啲的士司機，真係極之衰格，服務態度又差」，故現在會先問司機車資多少再付，「根本要取消毫子啦，下下1蚊2蚊咁跳咪大家方便囉」。有的哥也留言指，從來不會收尾數毫子，「大家舒服」、「我次次$51.2，齊頭$50，次次啲客都係拍拍籮柚走咗去，多謝都冇聲」，但也承認有時收不收毫子要看乘客，「對於於四小龍的X客，我1元都要收，屋邨客我就$61收$60」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）