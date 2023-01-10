車頭貼「衞生署」+入境處標誌　小巴仍被抄牌　網民：嚴正執法

違泊就是違泊，任何人都「無情講」！有港男昨晚（9日）於旺角上海街發現，有輛車頭貼上印有「衞生署」標示3個和入境處標誌的白色小巴被抄牌，大感新奇並高呼是「嚴正執法」。帖文引起熱議，有網民笑言「衞生署配入境處嘅logo，唔係唔抄呀」，有人則猜測，小巴未必是政府車輛，「有兩個logo就擺明外判啦」。



該名港男於fb群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」貼出照片，可見小巴車頭放有兩張A4紙大小的紙張，分別印上「衞生署」3個字和入境處標誌。雖然小巴貼有政府部門的名稱及標誌，執法人員仍公正嚴明、毫不偏私，照樣送上「牛肉乾」，不過兩張照片均沒有拍下車牌，無法得知是否為「AM」字頭的政府車輛。

有網民笑言，「KPI reached（關鍵績效指標達成）」、「算唔算左手交右手做數」，有人則慨嘆「納稅人埋單」。有網民猜測小巴未必是政府車輛，「未必係AM車」、「係咪AM車先？九成係外判載衞生署人員嘅小巴」、「關口外判員工接送車」、「外判車點解唔告得」、「AM車就未必抄，外判就無面畀啦」。

有網民直言貼政府部門標誌在車頭並非「免死金牌」，「個個搵張紙印幾隻字就唔抄，咁唔使抄啦」、「個個都印咗個部門名部門logo周街泊，邊搞得掂」。