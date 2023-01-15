23歲工讀生搬逾噸重貨　出入凍倉溫差致死　台麥當勞被判賠121萬

不少大學生都會找兼職工作補貼生活費，台灣1名23歲男子2021年於高雄某麥當勞分店工作時，在40分鐘內搬運60箱薯條及14箱薯餅，一共重達1.1噸，出入冷凍庫48次，其後突然昏倒，終因敗血性休克死亡。醫生判斷男子因暴露於冷熱溫差的環境而導致腦出血，法院一審判麥當勞須負七成責任，並須賠償男子雙親共約472萬元新台幣（約121萬港元）。



1名23歲台灣男子2021年於高雄某麥當勞工作時，在40分鐘內搬運合共重達1.1噸的貨物，出入冷凍庫48次，其後突然昏倒，終因敗血性休克死亡。示意圖，非涉事店舖。（網上圖片）

綜合台媒報道，事發於2021年5月29日早上，李姓男事主如常到麥當勞上班，店經理於當天9時許要求他與同事搬貨，李男其後獨自於40分鐘內搬了60大箱薯條（約980公斤）及14箱薯餅（約134公斤），不久便昏倒，同事見狀上前查看，李男曾短暫恢復意識，經理急忙抬他下樓，並召的士將其送院。李男後來證實腦出血，住院5個月後因敗血性休克不治，麥當勞當時給予40個月平均工資的死亡補償，以及5個月平均工資作為喪葬費，合共約48萬元新台幣（約12萬港元）。

李男父母不滿麥當勞未依法提供足夠的安全措施，搶救及送醫過程亦有疏失，故提告及索償約1005萬元新台幣（約259萬港元）。高雄地方法院審理時，麥當勞辯稱，李男的死因並非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，公司已依法設立安全措施，並協助李男送醫，過程中沒有錯失。

高雄地方法院裁定麥當勞應負上七成責任，須賠償台男的父母共472萬元新台幣。（Getty Images）

法官根據醫院診斷鑑定報告，發現李男事發當天在半小時內，暴露於冷熱溫差的環境多達48次，短時間內要求大量體力勞動，事主出入冷凍庫時也未依公司規定穿上禦寒衣物，導致腦出血，繼而引發敗血性休克死亡，判定麥當勞沒有監督員工有否穿着禦寒衣物，李男亦也因貪圖舒適，忽視安全規範，雙方均需負責，裁定麥當勞應負上七成責任，須賠償李男父母共472萬元新台幣。