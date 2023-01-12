共侍一夫？閨密離婚無法獨力養兩孩　人妻求老公迎娶　1原因被拒

好友有難當然會想幫忙解困。新加坡一名男網民在網上發文，希望獲得其他網友指點迷津，他指妻子的閨密因為離婚變單親媽媽，要獨力照顧2名小孩，生活十分艱苦，他的妻子出於好心，為了幫忙閨密渡過難關，竟要求他娶對方為妻，令他十分傻眼。



男網民發文指妻子求他娶其閨密，但他擔心未能公平對待2名妻子而拒絕過一夫多妻的生活。（《大愛》劇照）

一名新加坡男網民在社交平台群組「SGWhispers」發文，他指自己信奉伊斯蘭教允許一夫多妻。而妻子早前指她的閨密在數月前離婚，須獨自撫養2名小孩，生活頓時變得困苦，妻子為了幫閨密解決生活困難，竟想到要求他娶對方為妻，更直接向他提出：「你願意娶我最好的朋友嗎？」

男網民初時以為妻子在試煉他，於是一口拒絕，但妻子鍥而不捨向他解釋，因為擔心閨密沒人照顧，才希望透過共組家庭來協助她，認為一家七口能融洽生活。

男網民再交代與妻子結婚5年，兩人育有2名孩子，一直過着幸福生活，因此從未想過娶別的女子為妻，可是他有次在家中，偷聽到妻子向閨密表示她本來不喜歡一夫多妻，但為了對方才願意接受，閨密聽到後也表示感激，但表明不會勉強她的丈夫，如她的丈夫不答應，會另作打算。

妻子閨密離婚後須獨力撫養兩名小孩，生活頓時變得困苦。（《 母子逆緣》劇照）

這位男網民強調自己經濟上可以負擔起這七口之家，卻不想過一夫多妻的生活，因擔心自己未能公平對待2位妻子，不過他坦承妻子的閨密很漂亮，但妻子在他眼中更美麗，只是妻子一心想幫閨密才來說項，讓他感到不知如何處理。

帖文一出引起網民熱議，有人建議他的妻子要三思，因為當見到丈夫與閨密在一起，她可能會心生妒忌，亦要考慮她們的子女是否相處得來。有網民着人夫聽從自己的內心去作決定，有人則提出純粹經濟援助妻子閨密也不失是個好方法。