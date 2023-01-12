打工仔頭暈坐關愛座休息　批孕婦1動作逼讓座似奉旨：可以直接講

讓座予有需要人士是美德，但不應成為道德勒索。有打工仔近日發文，指下班乘車返家時坐在關愛座稍作休息。其間1名女子走到他面前，以手不斷摸肚，打工仔看到動作才得知對方為孕婦，惟認為對方行為猶如強迫他讓座，故刻意「鬥氣」坐到下一站才下車。事後他慨嘆，即使有需要亦不應向別人施加壓力強迫讓座，反而可以大方提出要求，「個觀感會好啲，而唔係好似奉旨咁」。



有打工仔早前坐於關愛座休息，指1名孕婦上車後以手不斷摸肚，似是強迫他讓座，感到非常反感。（資料圖片）

「我唔知有冇人明呢種感覺，但係嗰種感覺真係令到你本來想讓，都搞到你到你鬥氣唔想讓。」該名連登網民日前發文，指下班後感到疲累，遂坐在關愛座休息，「做嘢做到有啲頭暈，咁啱上車見到有關愛座，我坐咗落去諗住抖吓，我其實只係幾個站就落車」。

後來1名女子走到樓主座位前，以手不斷摸肚，樓主仔細看才發現對方為孕婦，「佢係着住件修身衫，都算係遮肚嗰隻，遠睇其實我真係唔多覺佢係（孕婦），直到佢行過嚟我面前我先至知道」。

樓主指，孕婦走到關愛座前立即做出摸肚動作，令他非常反感，認為對方有意強迫他讓座。（《BB復仇記》劇照）

樓主指，孕婦走到關愛座前立即做出摸肚動作，令他非常反感，認為對方有意強迫他讓座，「好似畀緊一種無形壓力我，逼我一定要讓，我其實都好攰㗎」。他直言當時因不滿對方的行為而未有讓座，「本身仲有一個站我唔介意企，但係我最後嘅選擇都係坐埋佢，我承認我係有少少鬥氣」。

事後他回想事件心情忐忑，一方面認為自己應讓座予孕婦，同時又不願「縱容」強迫他人讓座的行為，「即係其實就算你唔出聲，有時見到你真係有需要都會讓，但係唔好用埋啲暗示嘅表達方式，搞到我好似真係奉旨俾你逼走咁」。樓主認為，如對座位有需求，大可向他人直接表達，「任何有需要人士其實如果真係想要人讓嘅話，可以直接講，戴咗耳機可以揮手示意，個觀感會好啲，而唔係好似奉旨咁」。

九巴曾在社交平台以「關愛座有需要就可以坐」為題發帖，清楚解釋關愛座的用途，同時呼籲乘客尊重他人。（fb「KMB 九巴專頁」圖片）

帖文引來網民讚好，不少人認同樓主所言，「有需要可以出聲，等人知你想點」、「唔使自責，關愛座係畀有需要人士，唔一定大肚婆老人家坐，你其實都係」、「出聲想人讓座，個態度都麻煩要好少少，老奉咁嘅話我都唔會讓」。不過亦有人認為事件或屬誤會，「大肚婆扶住個肚、摸住個肚好正常咋下？一定係做畀你睇？」、「佢摸下個肚，代表佢摸下個肚，你諗多咗，真係有需要就會出聲同你講」。